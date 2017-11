Jak veleobr Zeta Puppis roztáčí své hvězdné vichry? Nějak s nimi souvisejí skvrny na povrchu hvězdy

Souhvězdí jižní oblohy Lodní záď je jednou ze tří částí mýtické lodi Argo, na které se plavil hrdina Iáson se svými společníky pro zlaté rouno. Nejjasnější hvězdou souhvězdí je Zeta Puppis, které se také někdy říká Naos, a která je od nás vzdálená asi 1 080 světelných let.

Zeta Puppis je obrovská a divoká hvězda, modrý veleobr spektrální třídy O. Jde o jednu z nejvíce horkých a nejvíce zářivých hvězd, které jsou na naší noční obloze viditelné pouhým okem. Celkově je Zeta Puppis asi 500 tisíckrát zářivější než Slunce. Chová se jako typická hvězda třídy O a bouří kolem ní extrémně intenzivní hvězdné vichry.

V současné době Zeta Puppis ztrácí asi jednu miliontinu své hmoty ročně, což je asi 10 milionkrát více než v případě Slunce. Je také asi 60 krát hmotnější a sedmkrát více horká než naše hvězda.

Mezinárodní tým odborníků, který vedl Tahina Ramiaramanantsoa z Montrealské univerzity, nedávno zjistil, že Zeta Puppis má na svém povrchu jasné skvrny, které ovlivňují podobu hvězdných vichrů kolem veleobra. Jsou podle všeho zodpovědné za vytváření spirálního vzoru z hvězdného materiálu, který je možné pozorovat v okolí hvězdy.

Ramiaramanantsoa s kolegy zjistili, že Zeta Puppis a spolu s ní i hvězdné vichry rotují tak svižně, že se veleobr otočí jednou za 1,78 dne. Upozornilo je na to pravidelné objevování jasných skvrn na povrchu hvězdy, které podle badatelů těsně souvisejí s hvězdnými vichry Zety Puppis.

Pozoruhodné pozorování Zety Puppis provedly nanosatelity BRITE (BRIght Target Explorers), ve spolupráci s profesionálními i amatérskými astronomy dole na Zemi.

Nanosatelity měřily jas povrchu veleobra, zatímco pozemní teleskopy sledovaly chování jeho hvězdných vichrů. Autoři studie jásají, protože je to poprvé, kdy se někomu povedlo propojit struktury na povrchu hvězdy s uspořádáním hvězdných vichrů.

Zároveň ale jde o velkou záhadu. Nikdo zatím neví, co jsou jasné skvrny na povrchu Zety Puppis zač a jak souvisejí s hvězdnými vichry. To by mohl ukázat budoucí výzkum. Zeta Puppis jistě bude i nadále lákavým cílem pro pozorování.

Zdroj: EurekAlert!, Foto: Tahina Ramiaramanantsoa