Jak vybrat dron. Cena kvalitní a nerozbitné kvadrokoptéry začíná na pěti tisících

Z malých bezpilotních letounů se v poslední dekádě stala vcelku běžná spotřební elektronika pro každého. Stále je to ale letadlo, které se musíte naučit ovládat, podléhá místním i mezinárodním předpisům, a tak byste o něm měli vědět maximum možného už před nákupem.

Výběru nového dronu by měla především předcházet rozvaha, co od něj vlastně očekáváte a kolik do něj budete chtít investovat.

Už za pár stovek pořídíte zástup bezejmenných hraček z AliExpressu. Létání vám sice kvůli zpravidla tragické avionice spíše znechutí, ale zase vás nebude mrzet první střet s korunou stromu.

S akrobatickými FPV drony, které si letci vedle hotových modelů často skládají z kitů a vylepšují jako osobní počítač, zase zažijete spoustu legrace a adrenalinu. Určitě se ale nehodí pro fotografování krajinek a rodiny.

Etalonem rekreačního dronu s kamerou je proto spíše analogie relativně nudného rodinného automobilu. Není to sporťák s agresivním motorem, ale snadno předvídatelný stroj, který bez problému a bezpečně ukočíruje i dítě a který bude spolehlivě fotit a natáčet video prakticky za všech světelných podmínek.