Jak vypadá jízda šinkansenem? Sledujte tu přesnost a high-tech záchody

Naomi Adachi je napůl Češka, napůl Japonka. Do svého druhého domova jezdí často za rodinou a přáteli a tentokrát s sebou vzala i kameru. Diváky seznámí s krásami Japonska, jeho tradičními zvyky i všedním životem. Od 25. 7. do 8. 8. 2021 bude v Tokiu a ukáže, jak vypadá život v japonské metropoli během olympijských her.

V novém videu ukazuje, jak cestovat šinkansenem. Slavné japonské rychlovlaky navíc mají na olympiádu silnou vazbu. První dráha mezi Tokiem a Ósakou se veřejnosti otevřela 1. října 1964, 10 dní před začátkem LOH v Tokiu.

Naomi ukáže tokijskou stanici, která denně odbaví 3000 vlaků a půl milionu cestujících. Potvrdí neuvěřitelnou přesnost spojů, jejichž průměrné zpoždění je jen 36 sekund. Představí také jejich supermoderní záchody, kde se nemusíte ničeho dotýkat. A také mnoho dalšího…