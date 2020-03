Jak vyrobit dezinfekční gel na ruce. Použili jsme recepturu WHO a trošku ji vylepšili

Hromada e-shopů se stavební a další spotřební chemií se v posledních dnech hroutí pod nebývalým zájmem Čechů. Lékárny na tom nejsou o moc lépe a mnohé už hlásí: Je nám líto, ale dezinfekční peroxid vodíku je vyprodaný.

Co za tím vězí? Náš skvělý kutilský naturel – novodobí přemkové podlahové od Aše po Ostravu totiž v těchto dnech míchají dezinfekční gel. Další komoditu, která vymizela z většiny lékáren a drogerií mezi prvními.

Domácí výroba sebou nese i svá rizika. Výroba a používání podobného gelu je tedy jako u jakéhokoliv jiného kutilství na vlastní zodpovědnost!

A proto si ji dnes vyrobíme i my. Spíše než gel to ale bude jen velmi lehce vazká tekutina, která se bude hodit spíše do lahvičky se sprejovou hlavou. Receptur se na internetu potuluje mnoho, my ale použijeme tu, kterou nabízí přímo Mezinárodní zdravotnická organizace WHO (PDF).

Potřebné komponenty k výrobě 10 litrů dezinfekční tekutiny na ruce podle návodu WHO v odkazu výše:

7 515 ml isopropylalkoholu (99%, čistý, bez aditiv)

417 ml peroxidu vodíku (3%, běžná desinfekce z lékárny)

145 ml glycerolu (98%, čistý bez aditiv)

1 923 ml destilované/převařené vody

Nám ale bude stačit jen 1 litr tekutiny, hodnoty výše tedy jednoduše podělte deseti. Hlavní složkou bude isopropylalkohol, který zabíjí viry. Peroxid vodíku mu v tom pomůže a zároveň zvýší obranu před dalšími patogeny – především bakteriemi.

Výsledek nejprve otestujte na vlastních rukou a sledujte reakci. Recept WHO může být silnější, než složení některých kosmetických přípravků na ruce, které zpravidla neobsahují peroxid vodíku.

Glycerol dodá velmi mírnou viskozitu, tekutina proto lépe ulpí na pokožce a v pórech. Opět je ale třeba připomenout, že se nebude jednat o běžný gel. Potřebovali bychom silnější zahušťovadlo. V každém případě, tekutinu byste mohli smíchat třeba s vhodným krémem na ruce.

Pro vyšší komfort rukou přidáme panthenol

Jelikož jsou isopropylalkohol i peroxid vodíku poměrně agresivní látky, pro časté používání našeho virového zabijáka přidáme ještě čistý D-panthenol, který se běžně používá v kosmetice. K dispozici jsme měli 35ml lahvičku a na 1 litr jsme nakonec použili zhruba polovinu, byť správná dávka by vyžadovala pečlivější experimentování a hlavně klinické zkoušky na vlastních rukou.

Namísto glycerolu a panthenolu lze použít také některé základní dermatologické gely – třeba gely s aloe vera apod.

Kyselina pantothenová (vitamín B₅) pomáhá regenerovat pokožku a dodá našemu dezinfekční tekutině po použití pocit vyšší jemnosti.

Smícháme dohromady a je hotovo

Všechny komponenty postupně promícháme v perfektně čisté nádobě a WHO zároveň doporučuje, abychom nechali dezinfekci na ruce ještě několik desítek hodin odležet. To se týká zejména výroby ve větším objemu (10 l) a jde jen o to, aby isopropylalkohol a peroxid vodíku zlikvidovaly případná rezidua v samotné nádobě.

V komentované galerii si můžete prohlédnout výrobu krok za krokem. Výsledkem bude 1 litr dezinfekční tekutiny.

