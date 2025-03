Jak vyrobit MP3 přehrávač nejen pro děti. Toto je dokonalá odpověď na otázku, k čemu je 3D tiskárna

Skoro u každého článku o 3D tisku se dříve či později objeví komentář: „No dobře, ale k čemu to opravdu je?“ Odpověď by vydala na několik kapitol, namísto dlouhých řečí ale na pomoc povoláme zkušeného českého tiskaře Martina Kozáka.

Martin totiž pokaždé něco navrhne, sestaví dohromady, oživí elektronikou a výsledek je naprosto dokonalý.

Naposledy se komunitě na X pochlubil třeba malou bateriovou ráčnou na dva lithiové články 18650 a s oblíbeným minimotorkem N50. My si dnes ale ukážeme jeho o něco málo starší výtvor, poprosili jsme ho totiž, ať se nám pochlubí, jak navrhl, vytiskl a sestavil 25 cm vysoký MP3/Bluetooth přehrávač s FM rádiem, displejem a elektroluminiscenčním drátem (nejen) pro děti.

Z čeho se to skládá

Elektroniku pro přehrávač složí dohromady i naprostý zelenáč, Martin totiž zvolil hotový modul panelového přehrávače z Aliexpressu CD-027. Stojí čtyři stovky a vedle Bluetooth přijímače a dekodéru pro obvyklé digitální formáty (MP3, WMA aj.) obsahuje 2,8“ barevný displej, tlačítka na desce, dálkové ovládání a také slot pro microSD a USB.



Modul panelového MP3/Bluetooth přehrávače CD-027 pro instalaci do stěny

Stačí jen připojit zesilovač – Martin použil YS-AP50L zhruba za stovku s velkým otočným ovladačem –, nějaký ten reproduktor a zdroj napájení. A ještě nesmíme zapomenout na svítivý drátek.

Říkáme mu EL Wire, a protože to není obvyklý řetěz z LED, ale spíše polovodičová analogie neonové trubice, můžeme jej dle libosti zkrátit a ohýbat. Jeho funkci a fyzikální pozadí jsme si vysvětlili v samostatném článku pro bastlíře.



Modul zesilovače YS-AP50L

Co nám zbývá? 12V zdroj, měnič pro EL Wire (běžný LM2596) a pár šroubků – prostě obvyklá dílenská bižuterie.

V čem to Martin navrhl

Tak a teď to nejdůležitější. Když to všechno zapojíte dohromady, bude to sice fungovat, chumlem drátků a surových desek ale opravdu nikoho neoslníte. Na scénu proto konečně přichází slíbený 3D tisk.



O návrh boxu pro přehrávač se postaral Autodesk Fusion

Martin je designér a umí modelovat 3D CAD, což je snad jediná překážka pro začínající hobíky s tiskárnou. Bez znalosti CAD totiž budou navždy odsouzení jen k výrobě hotových modelů z nejrůznějších katalogů, které navrhl někdo další

Potenciál mašiny v takovém případě opravdu klesá na polovinu. Pokud chceme tisknout, musíme umět i kreslit návrhy (sketching) a měnit je v hotový 3D objekt. Bez toho je to celé tak trochu k ničemu.



V nitru boxu pro reproduktory a elektroniku

Ale nevěšte hlavu, CAD není těžký! Martin navrhl celou schránku pro přehrávač v programu Autodesk Fusion, který patří mezi kutily k těm nejoblíbenějším, pro osobní použití je totiž v omezené verzi zdarma a jeho ovládání patří k těm nejjednodušším a nejintuitivnějším.

Začátečníci udělají nejlépe, když si za šest stovek koupí opravdu bohatý online kurz od Prusa Research v češtině. Investice v ceně páteční návštěvy oblíbené hospůdky je zároveň donutí k tomu, aby jej prošli opravdu až do konce.

Na čem a jak to Martin tisknul

Nakonec přišla na řadu samotná výroba. Martin tiskne na stroji Bambu Lab X1C a přehrávač pro holku a kluka s různými svítícími iniciály pomocí EL Wire si samozřejmě řekl o pořádný kus hmoty – dobrých 1,2 kilogramů. Tisk všech komponent se protáhl na 40 hodin.



Jednotlivé díly boxu se tak akorát vejdou do tiskového objemu mašiny Bambu Lab X1C

Detaily tisku:

Tělo: běžný matný PLA

Čelní mřížka: „wood“ PLA (s dřevěným mletým aditivem)

Stříbrné čelní prvky: „silk“ PLA

Pro vyšší tuhost tisk na 3 perimetry (stěny)

15% gyroid infill (struktura a hustota výplně)

A na závěr ještě pár tipů a postřehů přímo od Martina:

Před ostrým tiskem si vždy tisknu některé kritické části, abych otestoval, zda bude vše sedět a nemusel pak přetiskávat třeba celou bednu, protože mám něco špatně

Kdykoli dělám něco podobného, jdu napřed na Grabcad.com do Library, kde se dají zadarmo stáhnout 3D modely různých komponent ve STEP formátu

Nakonec mě ale nejvíc vypekly svítící pásky – po smontování rádia při rozsvícení hlasitě pískaly (jejich vnitřní měnič). Pomohla tavná pistole a lepidlo, které posloužilo jako tlumič (ano, většina laciných řídících obvodů pro EL Wire píská, pozor na to! Pozn. red.)

Takže dost řečí a hurá tisknout (nejen) rádia!