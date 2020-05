Jaké komunikační drony nelze hacknout? Ptáky a psy!

Moderní bojiště potřebují výkonná a spolehlivá komunikační zařízení. A zároveň čelí stále intenzivnějšímu a sofistikovanějšímu elektronickému boji, který taková zařízení ohrožuje. Vojenští specialisté nabízejí jako možné řešení takové situace komunikaci založenou na zvířatech.

Ptáci, psi nebo i další vhodná zvířata by mohli sloužit jako živá komunikační centra. Nesli by vybavení, které by umožňovalo vojákům jednotek na bojišti být v kontaktu jak mezi sebou, tak i s velením. Takové komunikační sítě by byly jen dočasné, ale mohly by být velmi odolné. Ptáka anebo psa není právě jednoduché hacknout nebo třeba elektronicky rušit.

Živé komunikační drony

Tento návrh nedávno vzešel z centra amerického námořnictva Naval Postgraduate School’s Center for Network Innovation and Experimentation. Zahrnuje speciální výcvik ptáků a psů, které by pak bylo možné vybavit přizpůsobenou elektronikou.

Tato zařízení by sloužila jako datové linky, které by přenášely vojenskou komunikaci. Ptáci by v takovém případě fungovali jako živé letecké drony, zatímco psi by hráli roli pozemních komunikačních dronů.

Živé komunikační huby by měly zprostředkovat spojení pro menší vojenské jednotky, jako je například četa. Taková komunikace by přitom měla mít daleko větší dosah, než jenom běžná rádiová komunikace na bojišti. Zároveň nejde jen o komunikaci mezi lidmi.

Díky živým „komunikačním dronům“ by americká armáda mohla udržovat spojení se vzdálenými senzory, či elektronickými drony, které budou skrytě monitorovat aktivitu protivníka.

Relativně malá velikost vycvičených zvířat by zaručovala, že nebudou tak snadno zachytitelné protivníkem. Zároveň na ně nebudou fungovat klasické prostředky elektronického boje. To ale neznamená, že by zvířecí komunikační centra byla bez možných komplikací a problémů.

Zmatek na bojišti, exploze, střelba, záblesky a hluk anebo kouř by mohly zvířata s komunikačním vybavením děsit, navzdory jejich výcviku. O zvířata je také nutné se starat a zajistit jim stravu a pohodlí.