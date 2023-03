Jako cestování časem. Vědci dokázali zrychlovat, zpomalovat i obracet plynutí času – zatím pro jednotlivé fotony

V říši kvant jsou možné věci, o kterých v našem makrosvětě obvykle ani neuvažujeme. Kvantová fyzika považuje za možné exotické jevy, jako je superpozice, entanglement čili provázání a s ním spojená teleportace. Vědci Rakouské akademie věd (ÖAW) a Vídeňské univerzity přidávají na seznam jistý druh cestování časem, i když jenom pro jednotlivé fotony.

Miguel Navascués z ÖAW a Philip Walther z Vídeňské univerzity s kolegy nedávno zveřejnili sérii článků, v nichž popisují možnosti zrychlení plynutí času, zpomalení a dokonce i jeho obrácení v rámci kvantového systému.

Badatelé to přirovnávají k různým prožitkům při sledování filmů. Klasická fyzika plynutí času je jako když jdete do kina. Film se v kině promítá obvykle v celku, od začátku do konce, bez ohledu na přání publika. Kvantová mechanika pracuje s časem, jako když si film promítáte doma. Máte k dispozici dálkové ovládání, s nímž můžete film přetáčet dopředu, zastavovat na vybraných scénách nebo také přetáčet zpátky.

Zmíněné experimenty zahrnovaly jednotlivé fotony, které procházely přes krystal. Vědci v tomto případě použili zařízení označované jako „kvantový přepínač,“ s jehož pomocí mohli vracet kvantové stavy fotonů do podoby, jakou měly předtím, než vyrazily na cestu. Nebo do podoby, jakou teprve budou mít.

Fandíte sci-fi? Pak vás následující odstavce zklamou

Nejde pochopitelně o cestování časem ve stylu filmové série Návrat do budoucnosti nebo seriálu Pán času. Jsou to změny stavů kvantových částic různými směry, o nichž fyzici mluví jako posunutí v čase (time translation).

Badatelé rovněž zdůrazňují, že to ve skutečnosti není jako přetáčení filmu pomocí dálkového ovládání. Jevy kvantové mechaniky bývají křehké a již samotné pozorování mění kvantový systém. Proto není možné pozorovat průběh změn kvantových stavů, ale jen počáteční a výsledný stav.

K lítosti fanoušků cestování v čase by bylo neskutečně náročné provést stejná kvantová kouzla s velkými objekty, například s člověkem. Přetočení času pro ohromné množství informace, které popisuje jednoho člověka, by se soudobými technologiemi trvalo miliony let – aby bylo možné dotyčného člověka posunout o jedinou sekundu. Vše nasvědčuje tomu, že cestování v čase prozatím zůstává v hájemství science-fiction.

Zdroj: Popular Mechanics