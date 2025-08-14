Jako oko Saurona: Astronomové ukázali unikátní snímek obřího blazaru, který Zemi bombarduje neutriny

V centru každé galaxie se nachází supermasivní černá díra. Ta naše má hmotnost přes 4 miliony Sluncí, ale ve vesmíru najdete i mnohem větší. Před pár dny se vědci pochlubili objevem možná té nejhmotnější, která by se vyrovnala 36 miliardám Sluncí!
O černé díře v naší galaxii víme především díky jejímu gravitačnímu vlivu. Některé jsou ale aktivní a dávají o sobě vědět také požíráním materiálu ze svého okolí.
Blazary a jejich jety
Hmota padající do jejich středů vytváří obrovský akreční disk. Materiál se zde třením zahřívá na extrémní teploty a vyzařuje zejména v rentgenové části spektra. Ale to nemusí být vše.
Rotace černé díry a disk generují extrémně silná magnetická pole, která část nabitých částic urychlí podél rotační osy ven. U některých z nich tak můžeme pozorovat ještě výtrysky částic (jety) kolmé na akreční disk.
Výtrysk z blazaru PKS 1424+240
Pokud směřují k nám, mluvíme o blazarech. Vědci se nyní pochlubili unikátním snímkem magnetického pole blazaru PKS 1424+240, který se nachází přes 7 miliard světelných let daleko.
PKS 1424+240 byl pozorován v průběhu 15 let pomoci soustavy radioteleskopů VLBA (Very Long Baseline Array).
Radioteleskopy VLBA
VLBA (Very Long Baseline Array) byla postavena v Novém Mexiku na přelomu 80. a 90. let minulého století a je tvořena 10 radioteleskopy. Každý z nich disponuje parabolickou anténou o průměru 25 metrů.
Kombinací 42 samostatných snímků z let 2009 až 2025 v rámci programu MOJAVE (Monitorování výtrysků v aktivních galaktických jádrech s VLBA) tým vytvořil bezprecedentní hloubkový pohled na vnitřní strukturu blazaru. Výslednému snímku dali věci přezdívku Sauronovo oko podle padoucha z Pána prstenů.
Míří přímo na nás
PKS 1424+240 byl znám jako nejjasnější známý blazar na obloze emitující neutrina a gama záření. Jeho rádiový výtrysk se ale pohyboval pomalu, což odporovalo očekáváním, že pouze ty nejrychlejší výtrysky mohou pohánět tak intenzivní emise s vysokou energií.
Vědci zjistili, že mají velké štěstí. Výtrysk tohoto blazaru míří téměř přesně k nám pod úhlem jen 0,6 stupně, což vede k silnému Dopplerovu zesílení. Pokud materiál v jetu blazaru letí skoro rychlostí světla směrem k nám, světlo i částice, které z něj vyzařují, se „stlačí“ do vyšších energií a jejich jasnost se výrazně zvýší.
Jeho „děti“ pozorují v Antarktidě
PKS 1424+240 pozorují věci také na trochu chladnějším a méně obvyklém místě – v Antarktidě. Přichází z něj totiž velké množství neutrin. Částice proslavil například film 2012, kde zmutovaly a roztavily zemské jádro. Ve skutečnosti jsou neutrina neškodná ale všudypřítomná! Naším tělem prochází každou sekundu biliony neutrin. Vznikají ve Slunci ale třeba také při výbuchu supernovy nebo právě v blazarech.
Jedna z antén VLBA
Vzhledem k tomu, že proletí skrz cokoliv, co jim přijde do cesty, není snadné je polapit nebo pozorovat. Občas ale i neutrino udělá chybu a narazí do jádra atomu. Z místa kolize vyletí mion – částice podobná elektronu, ale mnohem těžší. Mion se v daném prostředí pohybuje rychleji, než je rychlost světla v tomto prostředí. V průběhu této doby za ním vzniká kužel zvaný Čerenkovovo záření, který už pozorovat umíme.
Co je k tomu potřeba? Zakopat se pod zem, abychom odstínili kosmické záření a obvykle obří nádoba s vodou, která je obklopena přístroji (fotonásobiči) pro sledování zmíněného Čerenkovova záření.
Projekt IceCube nahradil nádrže s vodou ledem nedaleko jižního pólu. PKS 1424+240 tady moc dobře znají. Je to jeden z největších zdrojů neutrin.