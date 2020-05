Jako pivní sud. V laboratořích Oak Ridge chtějí pomocí 3D tisku vytvořit funkční jaderný reaktor

Foto: Brittany Cramer/Oak Ridge National Laboratory, U.S. Dept. of Energy

Tým inženýrů a jaderných fyziků z Oak Ridge National Lab představil odvážný plán: chce ve své laboratoři pomocí technologie 3D tisku vytvořit malý funkční reaktor. Upozornil na to Wired.

Podle těchto odborníků 3D tisk představuje skvělý způsob jak „přetáhnout“ průmysl jaderné energetiky do 21. století.

Vývoj nějaké nové části jaderného reaktoru je nákladný a časově náročný proces. Inženýři nejprve potřebují daný díl vyrobit, potom ho zabudovat do zkušebního reaktoru a zjistit, zda pracuje jak má.

Díky 3D tisku však prý bylo možné nové komponenty – především ty složité – testovat mnohem rychleji. „Víme, že všechny tyto koncepty fungují,“ uvedl Kurt Terrani z Oak Ridge. „Problém je, že je nemůžeme stavět dostatečně levně a rychle.“

Terrani a jeho spolupracovníci by svůj reaktor rádi uvedli do provozu v roce 2023. Z dostupných informací plyne, že bude velký asi jako pivní sud a měl by zvládnout poskytovat energii cca tisícovce domácností.