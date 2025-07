Jako svázané z provázků. České kolo CDuro má karbon zpracovaný unikátní technologií. Výrobce se podílel i na letounu L-39

Není karbon jako karbon. Sušická společnost Compo Tech si od roku 1995 vypracovala unikátní know-how v kompozitních konstrukcích z uhlíkových vláken, které najdou uplatnění v náročném leteckém či obranném průmyslu. Zakladatelé firmy měli vždycky blízko ke sportu, a mimo jiné dlouhé roky pomáhají s rámy kultovní značky silničních kol Festka.





I na tomhle se v Compo Techu podíleli. Kultovní kola Festka, unikátní karbonový žebřík pro armádu, stěžně pro plachetnice, nebo svičná stíhačka Aero L-39NG.

Jenže za Sušicí jsou spíše kopce a těžký terén, jezdí se tu jeden ze závodů české enduro série, a tak když Compo Tech založil vlastní cyklistickou značku CDuro, prvním kolem bylo lehké enduro.



Jmenuje se Epona a zaujme na první pohled – výrazné smyčky v místech, kde se potkávají jednotlivé trubky, ale rozhodně nejsou jen tak na efekt. Působí, jak kdyby je někdo vázal na koleně, ale opak je pravdou, o přesné navíjení svazků se starají přesní roboti.

Běžné cyklistické rámy vznikají tak, že se přesně nastřihané kusy karbonové tkaniny vyskládají do formy, spojí se pryskyřicí a vše se pod tlakem zapéká. CompoTech na to jde jinak. Vyvinul vlastní technologii roboticky navíjených vláken Integrated Loop Technology, která zajistí maximální přesnost a dosud nevídanou pevnost celé konstrukce.

Představu si udělejte z následujícího videa:

Navíc Compo Tech používá vlákna o zásadně vyšší pevnosti než je v cyklistickém průmyslu běžné. Výsledkem je, že CDuro Epona dostala do vínku unikátní vlastnosti. Tovární jezdec CDura a nejúspěšnější Čech v evropské endurosérii EWS, Vojta Bláha, to v rozhovoru pro bikerský magazín Dolekop.com popisuje tak, že rám skvěle pohlcuje menší vibrace z trailu, přitom je maximálně pevný, když se do něj potřebuje pořádně opřít.



Ve vývoji je druhé enduro CDuro High Pivot a třeba také unikátní gravel.

Asi jste nečekali, že to bude levné

Zaujal vás příběh českého kola, které je unikátní na pohled, technologií i jízdními vlastnostmi? Eponu už si můžete objednat. Resp. její rám, který vám v Sušici vyrobí podle individuálních požadavků. Přijde na 3 869 eur.



Eponu si můžete libovolnou výbavou, v Compo Techu rádi spolupracují s německou značkou Intend. Upside-down vidlice Edge má karbonové nohy právě od CompoTechu a zadní tlumič Hover Refrigerator zaujme nezvykle tenkým pístem.