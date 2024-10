Jako Věc z Addamsovy rodiny. Robot má odnímatelnou ruku, která leze po prstech a chňape objekty 

Samostatně myslící bytost ve tvaru ruky nazvaná Věc, kterou známe ze seriálu Addamsova rodina, se tak trochu stává realitou. Vzniká v laboratořích Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne (EPFL), kde vědci vyvíjejí nový typ robotické paže, která dokáže uchopit i objekty, na které ve své upevněné pozici nedosáhne.

Různé robotické paže patří mezi nejčastěji využívané roboty současnosti, mnoho továren či skladových provozů se bez nich již neobjede. Jejich neustálé vylepšování tak má velmi prakticky dopad, nejde jen o testování technologických možností.

Výzkum v této oblasti míří zejména třema směry – vylepšování mobility paží, zvyšování váhy, kterou unesou, případně úchopu. Všechno má své meze, mobilita je navíc jasně daná – pokud je paže pevně ukotvena na jednom bodu, vždy dosáhne jen na určité objekty v okolí. Na továrním pásu to sice obvykle stačí, jenže co když ne? Nad tím se zamýšleli věci v EPFL, kteří si řekli, že zkusí část paže osamostatnit.

Vzniklo tak řešení, které působí jako Věc z Addamsovy rodiny, s čímž se autoři ani netají. Jejich robotická paže má odnímatelnou ruku, kterou dokáže základní paži opustit a pak pokračovat do míst, kam by základní robot nedosáhl. Robotická ruka se u toho pohybuje po prstech jako pavouk. Když narazí na objekt, který chce uchopit, obejme ho některými ze svých prstů a odnese k mateřské paži, do které se posléze znovu napojí.

Nejlépe to demonstruje video pořízené v laboratoři EPFL. Ruka nese sice zatím jen malé objekty, ale pohybuje se na ukázce velmi zdatně. I úchop má vylepšený oproti standardním robotickým rukám, prsty dokáže ohnout dopředu i dozadu. Zatím k pohybu potřebuje kabel a operátora, nicméně tým pracuje i na autonomní verzi. K paži se ruka napojuje pomocí magnetů.

„Robotické ruce a lezoucí roboti mají v zásadě mnoho společného,” říkají autoři s tím, že žádná robotická paže – alespoň co si jsou vědomi – nebyla navržena tak, aby zvládala obojí. Přitom je to podle nich logické spojení. S návrhem efektivního pohybu prstů jim pomohl genetický algoritmus.

Zdroj: IEEE Spectrum