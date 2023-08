James Cameron neochotně podpořil hlubokomořskou těžbu. Jde prý o „menší zlo“

James Cameron v novém rozhovoru pro The Guardian vyjádřil určitou podporu kontroverzní myšlence hlubokomořské těžby. Podle jeho názoru jde ve srovnání s těžbou na souši – v jejímž důsledku dochází např. k ničení tropických deštných pralesů – o „menší zlo“.

„Jako zarytý ochránce přírody si myslím, že je to otázka relativity, tedy toho, co je horší,“ konstatoval.

„Viděl jsem spoustu mořského dna. A i když tam jsou některá úžasná stvoření, mají tendenci se shlukovat na malých habitatech. Většinou tam ale máte míle a míle hlíny, ničeho jiného,“ dodal.

Argument slaměného panáka?

Řada vědců však podobným tvrzením tvrdě oponuje. Jeden z posledních tematických výzkumů totiž naznačuje, že oblast Tichého oceánu známá jako Clarion-Clipperton Zone (CCZ) – na níž se těžařské firmy v současné době zaměřují – by mohlo obývat až 5000 nových druhů organismů.

„To, co známe, je špička ledovce. Víme jen zlomek toho, co o těchto druzích vědět potřebujeme – o jejich životě, fungování jejich ekosystému, jejich vlastnostech, jejich reprodukčním statusu - abychom byli schopni předvídat, jaké dopady to bude mít,“ uvedla hlavní badatelka Muriel Rabone.

Rabone dokonce neváhala označit Cameronovy výroky za klasický příklad argumentace slaměným panákem. A slavný kanadský režisér sám sebekriticky uznal, že jeho postoj z něj dělá „odpadlíka“.