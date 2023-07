James Cameron: „Před umělou inteligencí jsem vás varoval už v roce 1984 a vy jste neposlouchali.“

Slavný kanadský režisér James Cameron během rozhovoru pro CTV řekl, že naprosto sdílí obavy některých odborníků z toho, že umělá inteligence (AI) by v budoucnu mohla způsobit zkázu lidstva.

„Varoval jsem vás už v roce 1984 a vy jste neposlouchali,“ konstatoval. Tím samozřejmě narážel na svůj dnes již legendární sci-fi snímek Terminátor, který vznikl právě v roce 1984.

Podle Camerona představuje zdaleka největší hrozbu AI disponující různými typy zbraní. „Myslím, že se s umělou inteligencí dostaneme do ekvivalentu závodu v jaderném zbrojení, a pokud to nepostavíme my, ostatní kluci to postaví určitě… a tak to bude eskalovat,“ dodal.

Dvě nebezpečné školy

Tvůrce Titanicu a Avatara identifikoval dvě stejně nebezpečné „školy myšlení o AI“: 1) ty, které „učí chamtivosti“ a využívají dotyčnou technologii k neomezenému zisku, a za 2) ty, které „učí paranoiu“ a chtějí AI používat v zájmu národní obrany či sebeobrany.

„Dovedete si představit AI v bojovém nasazení… prostě počítače bojují rychlostí, kterou už lidé nestíhají, a nemáte žádnou schopnost konflikt deeskalovat,“ uvedl.

Doplňme, že osmašedesátiletý Cameron nedávno začal psát nového Terminátora, jehož děj se by se měl točit kolem reálně existujících algoritmů typu ChatGPT.