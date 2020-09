Japonci chtějí vyrábět palivo pro kosmické lodě a další zařízení z měsíčního ledu

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) představila zajímavý plán: chce z měsíčního ledu získávat vodík a následně ho využívat coby palivo pro kosmické lodě. Informoval o tom deník Japan Times.

Vědci se domnívají, že nejvydatnější ložiska ledu se naší přirozené družici nacházejí v blízkosti jejího jižního pólu, kde je mnoho kráterů.

K něčemu takovému je ovšem ještě dlouhá cesta. Pro začátek JAXA plánuje spolupracovat s NASA na vybudování orbitální stanice Lunar Gateway, která bude sloužit jako odrazový můstek pro aktivity na měsíčním povrchu.

Transport astronautů a...

Vyrobené palivo by mělo být dostačující k transportu čtyř astronautů z Lunar Gateway a do ní. Stejně tak by mohlo pohánět speciální vozidlo, které by pomocí jakéhosi „poskakování“ dokázalo na Měsíci urazit vzdálenost až 1000 kilometrů.

Odborníci odhadují, že k zajištění energie nezbytné pro realizaci prvního výše uvedeného procesu bude zapotřebí přibližně 37 tun vody. Průzkum povrchu bude méně náročný (21 tun vody).

Připomeňme, že JAXA a NASA rovněž společnými silami vyvíjejí lunární obytný vůz, tzv. „ervéčko“ (recreational vehicle, RV). I ten by měl být poháněn vodíkovými palivovými články.

Titulní foto: NASA's Marshall Space Flight Center, CC BY-NC 2.0