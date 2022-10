Japonci proměnili obrovského švába v kyborga. Nebohý brouk musí nést na zádech celé Arduino

Ať už vám za lednicí pobíhá cokoliv, Gromphadorhina portentosa to doufejme nebude, jeden z největších švábů na světě totiž dorůstá délky až 7 centimetrů a při dýchání hlasité sípá.

Madagaskarský syčivý šváb naštěstí žije hlavně na svém domovském ostrově, díky jeho mohutnosti si jej ale oblíbili i výzkumníci z japonského institutu RIKEN, kde se rozhodli, že jej promění v kyborga – kyberšvába.

Na záda mu připevnili lithiový akumulátor, dobíjecí fotovoltaický panel, prototypovací destičku Arduino Pro Micro, která slouží jako hlavní počítač, a BLE přijímač nRF24L01+ pro dálkové ovládání.



Madagaskarský syčivý šváb je natolik velký, že na zádech unese celé Arduino, baterii a na zadečku film s pružným solárním panelem pro dobíjení

Nebohý členovec má zároveň zavedené elektrody do citlivých párkových výběžků – tzv. cerek (cercus) –, jejichž drážděním mohou vědci švába přinutit, aby poskočil vpřed. Stručně řečeno, dostane malý elektrošok.

Kyberšváb je levnější než robot za miliony

Zatím je to jen experiment, jehož cílem je ověřit stabilitu ovládání, nicméně výhledově by chtěli v RIKENu podobná zvířátka proměnit v biorobotické záchranáře typu search–and–rescue.



Šváb dostává elektrošoky do citlivých čelních výběžků a různě reaguje

Ke stejné funkci sice vyvíjíme i nejrůznější humanoidní roboty, pásová vozítka nebo autonomní drony a americká obranná agentura DARPA dokonce vyhlásila i několik tematických soutěží pro univerzitní týmy, ovšem kdyby se nám podařilo z velké části použít to, co už za nás během stovek milionů let udělala evoluce, byl by to ohromný průlom.

Přece jen, sedmicentimetrový šváb je z hlediska motoriky mnohem schopnější vynález přírody než i ten nejsofistikovanější a člověkem vyrobený stroj.



Vědci se v článku chlubí ohebným fotovoltaickým filmem přilepeným na zadečku švába, díky kterému se může volně pohybovat i ve složitém terénu

Takže, až se na vaše potomky třeba za dalších padesát let zhroutí dům, na pomoc jim přijde v první vlně armáda švábů–terminátorů vybavených kamerou a hromadou čidel. Děsivá představa.