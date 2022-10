Japonská raketa Epsilon-6 měla vynést osm satelitů. Místo toho ji po startu zničila autodestrukce

Japonská agentura pro letecký a kosmický výzkum (JAXA) ve středu zničila během letu svou raketu Epsilon-6. Autodestrukce měla za následek ztrátu osmi komerčních satelitů, které měly být vyneseny na oběžnou dráhu Země, informovala místní média.

Raketa Epsilon-6 odstartovala z rampy Mu ve vesmírném středisku Uchinoura na jihozápadě Japonska ve středu 12. října ve 2:50 SELČ. JAXA vyslala příkaz k samozničení rakety poté, co její představitelé zaznamenali, že se odchyluje od plánované trajektorie a nedokončí kvůli tomu svou misi. Je to poprvé, co malá nosná raketa nedosáhla oběžné dráhy.

Autodestrukce rakety Epsilon-6

Asi deset minut po startu JAXA zjistila, že raketa neletí po plánované dráze a že bude nutné vydat příkaz k její autodestrukci. „Nařídili jsme zničení rakety, protože pokud ji nemůžeme poslat na oběžnou dráhu, kterou jsme plánovali, tak nevíme, kam poletí,“ řekl podle Al-Džazíry novinářům vedoucí projektu Jasuhiro Funo.

Pokud by 26 metrů dlouhá raketa pokračovala v letu, mohla by dopadnout do obydlené oblasti. Místo toho ji ukončovací sekvence donutila spadnout kamsi do oceánu. Astronom Jonathan McDowell vypočítal, že raketa pravděpodobně dopadla do Tichého oceánu východně od Filipín, někam okolo souřadnic N 11°0.000', E 130°0.000'.

Japonská agentura pro letecký a kosmický výzkum se v současné době snaží zjistit, co bylo příčinou selhání rakety při dosažení cílové trajektorie. Všech pět předchozích startů raket Epsilon, které JAXA uskutečnila po debutu nosné rakety v roce 2013, bylo úspěšných.

Pohřbení osmi satelitů

Úterní start byl první s komerčním nákladem na palubě. Jeho součástí byly například dvě družice vyvinuté společností Fukuoky určené k pozorování zemského povrchu pomocí radaru. V nákladovém prostoru byla také družice RAISE-3, jež měla pracovat na sluneční synchronní dráze. Během třináctiměsíční mise měla testovat systém využívající jako palivo vodu a použít pro deorbitaci vlečnou plachtu.

Naposledy Japonsko utrpělo neúspěch při startu rakety v roce 2003, kdy byla řídicími mise uprostřed letu zničena raketa H2-A. Ta nesla dvě špionážní družice určené ke sledování Severní Koreje, přičemž jedna měla optické senzory a druhá měla používat radarové sledování.

Japonsko dosáhlo ve svém kosmickém programu významných pokroků. Například sonda Hajabusa2 se nedávno zapsala do historie, když úspěšně odebrala vzorky z asteroidu Ryugu a přivezla je zpět na Zemi. JAXA plánuje vyslat v roce 2024 sondu k Marsu, jejímž cílem bude přinést první vzorky z marsovského měsíce Phobos.