Japonská vesmírná agentura JAXA potvrdila misi k marsovským měsícům

Japonská kosmická agentura JAXA oznámila, že její připravovaná mise Martian Moons Exploration (MMX) dostala zelenou. Pokud vše půjde podle plánu, start proběhne již za 4 roky.

Our MMX mission officially proceeds to the development phase today 🆕🛰! Please keep checking our twitter and website as we continue to develop the spacecraft ✨