Japonsko plánuje předělat transportní letouny C-2 na raketové letouny

V posledních letech jsme svědky bouřlivého rozvoje technologií, díky nimž je možné vypouštět velké rakety z transportních letounů. Typickou ukázkou je americký systém pro vypouštění střel z paluby letounu Rapid Dragon, který je založený na speciálních paletách s padáky, z nichž po opuštění letounu vylétají rakety.

Systém Rapid Dragon již má za sebou první úspěšné testy. Nabízí velmi lákavou alternativu využití pro transportní letouny a zároveň zvyšuje palebnou sílu daného letectva, aniž by bylo nutné pořídit a obsluhovat další specializované bojové letouny, jako jsou třeba bombardéry.

Není divu, že se v tomto systému se shlédlo i Japonsko, které se ke své smůle nachází v geopoliticky velmi horké části světa. Japan Times nedávno uvedli, že japonské ministerstvo obrany zkoumá možnost vypouštění raket z paluby japonských transportních letounů Kawasaki C-2. Jsou to moderní stroje, které létají od roku 2010 a v japonském letectvu slouží od roku 2016. V současné době jich je v provozu cca 15, přičemž jejich počet by měl ještě vzrůst.

Podle dostupných informací by mělo jít o rakety s dalekým doletem, jaké lze použít k útokům na základny protivníky a jeho klíčové zbraňové systémy, například raketová sila. Zatím není jasné, jaké typ raket by to měl být. Jedním z hlavních kandidátů je rodina amerických střel s plochou dráhou letu AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile, čili JASSM. Japonsko je už vyrábí pro letouny F-15 Eagle.

Rapid Dragon, nebo podobná technologie

Podle všeho půjde o vypouštění raket z paluby transportního letounu, po němž bude následovat zážeh raketového motoru. Technologie by také neměla vyžadovat rozsáhlé úpravy letounů.

Z toho je možné vyvodit, že Japonsko usiluje o získání amerického systému Rapid Dragon anebo pracuje na velmi podobné technologii, která zahrnuje odpalování raket z palet na padácích. Palety přitom mohou obsahovat různé typy raket. Z transportního letounu jsou vypouštěny s pomocí nákladní rampy.

Systém Rapid Dragon zahrnuje i sofistikovaný zaměřovací systém, který komunikuje se zdroji informací mimo palubu letounu a také se samotnými raketami. Celý tento koncept je značně univerzální a je možné jej přizpůsobit různým typům i velikosti letounů.