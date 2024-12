Japonsko pracuje na vojenském letounu, pilotovaném umělou inteligencí

Japonská vládní agentura Defense Equipment Agency nedávno potvrdila, že společnost Mitsubishi Heavy Industries pracuje na vývoji letounu, který spojuje autonomní řízení s pokročilou umělou inteligencí.

V listopadu 2025 hodlají tento letoun, provizorně označovaný jako „Flying Test Bed“ (FTB), poprvé poslat do vzduchu. Až k tomu dojde, půjde o významný milník v japonském úsilí zapojit pokročilé technologie s umělou inteligencí do ozbrojených sil. V této „horké“ části světa to jistě bude vítaná pomoc.

Podle dostupných informací je letoun FTB vysoce modulární, přičemž je možné podle potřeby rychle vyměňovat střední část trupu s křídly a ocasní část letounu, zatímco motory a přední část trupu zůstávají stejné. Tímto způsobem je možné rychle přeměnit bojovou verzi letounu na průzkumnou a naopak.

Tato flexibilita konstrukce letounu umožňuje uplatnit se na rozmanitých typech misí s celou řadou možných scénářů. Mitsubishi Heavy Industries se podílejí na výzkumu a vývoji tohoto pozoruhodného stroje od roku 2022, v rámci kontraktu získaného od agentury Defense Equipment Agency. Soustředí se zejména na propojení umělé inteligence s letounem FTB a jeho řízením.

Testovací lety na obzoru

Jak bojová tak i průzkumná varianta měří přes dva metry. V bojové konfiguraci má FTB rozpětí křídel více než dva metry, v průzkumné konfiguraci přes tři metry. Obě varianty jsou vybavené elektrooptickými a infračervenými senzory a průzkumná varianta má také na palubě radar se syntetickou aperturou (SAR).

Jak uvádí zadavatel projektu Defense Equipment Agency, projekt zahrnuje zmíněné testovací lety, při nichž bude pilotovat umělá inteligence. Vývojáři budou při těchto letech získávat data, s jejichž pomocí porovnají výkon FTB v reálných podmínkách a v simulovaném prostředí.

Testovací lety by měly prověřit bezpečnost letu řízeného umělou inteligencí, včetně používání komponent systému řízení vyvinutých různými společnostmi a testování systému určeného k předcházení kolizím během letu.

Lety FTB by měly pokračovat v letech 2026 a 2027. Umělá inteligence bude také muset prokázat, že obstojí v rozhodování, zejména během kritických situací, jako je simulovaný boj proti virtuálním letounům protivníka.