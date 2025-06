Japonsko rozmístí hypersonické kluzáky. Vyhnou se obraně a překonají vzdálenost až 3000 kilometrů

Japonsko tak trochu nenápadně vstupuje mezi země s hypersonickými technologiemi, už nějakou dobu totiž vyvíjí vlastní hypersonický kluzák Tōsyobōeiyō-kōsoku-kakkūdan HVGP (Hyper Velocity Gliding Projectile). De facto je to první japonská balistická raketa, a byť má oficiálně sloužit pro obranu ostrovů, armáda ji může použít i k útoku na nepřátelské základny.

Nejistá doba nutí Japonsko zbrojit

Země podle dostupných informací (vojenští blogeři nejčastěji citují japonského insidera @IIShomelander na síti X) v těchto dnech zahajuje proces rozmístění systémů a za tímto účelem vybudovala dva specializované raketové prapory na ostrovech Kjúšú a Hokkaidó: Island Defense High-Speed Sliding Missile Special Operations Battalions.

Prapor s kluzáky na Kjúšú by měl pokrýt především horké oblasti západně a jihozápadně od Japonska, včetně ostrovů Senkaku, které jsou momentálně japonské, nárokuje si je i Tchaj-wan a Čína. Prapor umístěný na Hokkaidó zase zajistí hlavně oblasti severně a severozápadně od Japonska.

Střela se vyhne obraně a překoná 3000 kilometrů

Vyzborjení batalionů proběhne v několika fázích. Jednotky se nejprve dočkají kluzáků HVGP Block 1, které odpovídají balistické raketě krátkého doletu. Měly by mít dosah asi 500 až 900 km. Během třicátých let pak dojde i na mnohem výkonnější varianty Block 2A a Block 2B, které údajně zvládnou 2000 až 3000 kilometrů. JAponsko s nimi může zasahovat hluboko mimo území souostroví.

HVGP se návrhem blíží hypersonickým kluzákům jiných zemí. Měl by létat rychlostí přes Mach 5 a manévrovat jinak než konvenční balistické rakety nebo střely s plochou dráhou letu. To by mělo střele umožnit, aby se vyhnula systémům protivzdušné obrany protivníka a zasáhla velmi cenný cíl s extrémní přesností.

Systém HVGP je instalovaný na 8x8 vysoce mobilní a terénní odpalovací rampě, která je zřejmě odvozená od japonského systému Type 03 Chu-SAM. Měl by držet v šachu severokorejské raketové základny, čínské loďstvo a další vojenské struktury. Díky velkému dosahu, zvláště v případě střel Block 2A a 2B by si Japonsko mělo udržet strategickou kontrolu v oblasti.