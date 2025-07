Japonsko se 14 let po Fukušimě vrací k jaderné energii. Žene ho k tomu nenasytnost umělé inteligence

Čtrnáct let po katastrofě ve Fukušimě přichází pozoruhodný obrat. Japonsko, které se téměř úplně odvrátilo od jaderné energetiky, otáčí o 180 stupňů. Důvodem nejsou jen vysoké ceny energií, zejména plynu, ovlivněné mimo jiné i ruskou invazí na Ukrajinu, ale také možná trochu překvapivý faktor: obrovská spotřeba datových center pro umělou inteligenci, která zcela zvrátila prognózy o klesající poptávce po elektřině.

Před Fukušimou se jádro podílelo na výrobě elektřiny v Japonsku 30 %, zatímco po roce 2011 klesl jeho podíl v energetickém mixu prakticky na nulu. Dnes už je to 8,5 % a další plány jsou poměrně velkolepé. Do roku 2040 by se chtěli dostat na 20 %, což by pomohlo výrazně omezit závislost na fosilních palivech. Jejich podíl, který ještě v roce 2023 tvořil bezmála 70 %, má klesnout na 30 až 40 %

Japonsko tak bude pokračovat v restartování odstavených reaktorů, přičemž tato fáze potrvá nejméně do roku 2030. Po dokončení restartu stávajících bloků je v plánu výstavba zcela nových, modernějších zařízení, konkrétně pěti typů jaderných reaktorů od vysokoteplotních plynem chlazených, přes pokročilé lehkovodní až po malé modulární reaktory.

Prim hrají malé modulární reaktory

Malé modulární reaktory, známé pod zkratkou SMR, si můžeme představit jako menší, bezpečnější a sériově vyráběné jaderné zdroje. Šéf Hitachi Energy Andreas Schierenbeck se nechal slyšet, že jde o vítěznou technologii, protože ji „lze postavit rychleji a levněji“ a riziko fukušimské tragédie je u SMR podstatně menší.



Integrální malý modulární reaktor VOYGR

Realita je však o poznání střízlivější než odvážné ambice japonské vlády. Experti upozorňují, že byrokratické a regulační procesy jsou v Japonsku pověstné svou zdlouhavostí. V kombinaci s přirozenou nedůvěrou veřejnosti vůči novým technologiím to znamená, že se malých modulárních reaktorů v Japonsku, navzdory jejich nespornému potenciálu, pravděpodobně nedočkají dříve než v roce 2040.

Achillovou patou celého plánu zůstává otázka, kam s vyhořelým jaderným palivem. Dočasné úložiště v prefektuře Aomori je již z 80 % plné a může sloužit jen padesát let. Hledání trvalého řešení přitom naráží na značný odpor veřejnosti. Vláda proto nabízí obcím štědré dotace, pokud projeví zájem o geologický průzkum pro budoucí úložiště.

Kam s jaderným odpadem?

Zatím se do druhého kola výběru pro geologický průzkum dostaly dvě malé rybářské vesnice na druhém největším japonském ostrově Hokkaidó – Suttsu a Kamoenai. Zatímco část obyvatel vítá příliv peněz, jiní se obávají dopadů na životní prostředí, rybolov i pověst regionu.

Do debaty vstupují i původní obyvatelé Ainu, kteří vnímají ukládání odpadu na svém území jako pokračování energetického kolonialismu a porušení svých práv. Japonsko přitom v roce 2007 podpořilo Deklaraci OSN o právech původních obyvatel, která výslovně vyžaduje jejich svobodný a informovaný souhlas s ukládáním nebezpečných materiálů na jejich území.

Jisté je jen to, že cesta Japonska k jádru bude stejně složitá jako odklon od něj a výsledek ovlivní nejen technologický pokrok, ale především schopnost najít celospolečenskou shodu. Zda se zemi vycházejícího slunce podaří skloubit moderní technologie, veřejnou podporu a respekt k minulosti, ukáže až čas.