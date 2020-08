Japonský startup otestoval létající auto s člověkem na palubě

Není to tak dávno, co jsme psali o ambiciózních plánech japonského startupu SkyDrive – a nyní se k tomuto tématu opět vracíme. Jmenovaná společnost totiž před několika dny uskutečnila letovou zkoušku svého eVTOLu (Electric Vertical Take-Off and Landing Aircraft) zvaného SD-03.

Zajímavá je především skutečnost, že na sedadle řidiče (nebo spíše pilota?) během tohoto testu seděl člověk.

Podle AP News se SD-03 po dobu zhruba čtyř minut vznášel ve výšce jednoho až dvou metrů nad zemí a pak opět přistál. To možná na první pohled nevypadá jako nějaký oslnivý úspěch, nicméně je třeba připomenout, že mnoho jiných podobných projektů do této fáze nikdy nedospělo.

Šéf SkyDrive Tomohiro Fukuzawa v dané souvislosti prohlásil, že budoucnost eVTOLů vidí optimisticky a věří, že tato vozidla by mohla snížit náklady na export či dokonce způsobit revoluci v osobní dopravě.

„Z více než 100 projektů létajících aut na světě s osobou na palubě uspěla jen hrstka,“ dodal hrdě. „Doufám, že v tom bude chtít jezdit mnoho lidí a že se budou cítit bezpečně.“

Skeptici nicméně poukazují na to, že létající auta ještě nemohou zůstat ve vzduchu dostatečně dlouho, aby mohla být opravdu užitečná a baterie nezbytné k jejich provozu jsou těžké a drahé. „Pokud budou stát 10 milionů dolarů, nikdo je nebude kupovat. Pokud budou létat 5 minut, nikdo je nebude kupovat,“ konstatoval robotik Sanjiv Singh z Carnegie Mellon University.