Japonský startup pracuje na dřevěných satelitech. Chce snížit množství nově vznikajícího vesmírného odpadu

Japonský startup Sumitomo Forestry se ve spolupráci s odborníky z Kjótské univerzity snaží vyrobit satelity z hodně neobvyklého materiálu – ze dřeva.

Podle BBC je hlavním cílem této iniciativy minimalizovat množství nově vznikajícího vesmírného odpadu. Až by dřevěné satelity dosloužily, mohly by jednoduše shořet v zemské atmosféře, aniž by to mělo určité negativní důsledky pro její stav.

„Jsme hluboce znepokojeni skutečností, že všechny satelity, které znovu vstupují do zemské atmosféry, hoří a vytvářejí drobné částice oxidu hlinitého,“ vysvětlil bývalý astronaut Takao Doi, jenž v současnosti působí jako profesor na výše zmíněné Kjótské univerzitě.

Inspirace Vetřelcem?

„Tyto částice se budou vyskytovat v horních vrstvách atmosféry ještě mnoho let. A nakonec to ovlivní životní prostředí Země,“ dodal Doi.

Vědci v současné době zkoumají, jaké druhy dřeva dokážou nejlépe odolávat extrémním podmínkám panujícím v kosmu. Půjde-li vše dobře, brzy by prý mohli disponovat modelem pro budoucí zkušební lety.

Pro zajímavost uveďme, že tento koncept připomíná nevyužitý scénář pro film Vetřelec 3, podle nějž se měl děj odehrávat právě na dřevěném vesmírném tělese.