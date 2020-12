Japonský stealth stíhač F-X bude mít mikrovlnné zbraně

Japonsko již nějakou dobu vyvíjí svůj stíhací letoun nové generace. F-X, neoficiálně přezdívaný „F-3“ a někdy též „Godzilla“, je stealth stíhač šesté generace, který by se měl v Japonsku stát prvním domácím stealth stíhacím letounem. Jeho vývoj je zároveň mohutnou hybnou silou pro japonský obranný průmysl.

Nový stealth stíhač by měl být velmi účinnou zbraní. Primárně by měl bojovat proti letounům protivníka, ale zvládne i likvidovat pozemní cíle. Podle dostupných informací bude mít stíhač F-X k dispozici velmi pokročilé technologie, včetně pilotní helmy s virtuální realitou a mikrovlnné zbraně. Přinejmenším v některých ohledech předčí dnešní americké stealth letouny.

Letoun pro Japonsko vyvíjí americká společnost Lockheed Martin. Podle časopisu Forbes by v roce 2024 měli mít hotový prototyp, který by měl vzlétnout v roce 2028. Pro rok 2031 počítají s rozjetím výroby. Japonská vláda hodlá za tento projekt utratit celkem 48 miliard dolarů, včetně vývoje a výroby. Za to chtějí mít zhruba 90 skvělých letadel.

Helma se zabudovanou virtuální realitou i další technologie

Stíhač F-X postupně nahradí zhruba stejný počet stíhačů Mitsubishi F-2, odvozených od amerického F-16 Fighting Falcon. Japonská verze je oproti americké větší a dražší. Tyto letouny dnes tvoří podstatnou část Japonských vzdušných sil sebeobrany, v nichž slouží od roku 2008.

Forbes uvádí, že letoun F-X budou mít k dispozici řadu velmi pokročilých technologií, včetně helmy se zabudovanou virtuální realitou, systémů pro ovládání dronů a radaru, který bude fungovat i jako mikrovlnná zbraň, schopná usmažit přilétající rakety.

O radarech je již dlouho známo, že takové věci dovedou. Zatím ale ještě žádný neslouží jako zbraň. V případě stroje F-X zřejmě půjde o funkci radaru v přední části trupu letounu. Piloti by mikrovlnnou obranu mohli uplatnit například ve vzdušných soubojích, protože jim umožní napadnout protivníka z větší blízkosti, po zneškodnění vystřelených raket.

Letouny F-X budou také sdílet data s ostatními japonskými i americkými jednotkami, zřejmě prostřednictvím systému zabezpečeného přenosu dat Link 16. Do vnitřní pumovnice pojme šest zbraní, čili stejně jako například F-22 Raptor, zatímco F-35 Joint Strike Fighter pojme jen čtyři zbraně.

Titulní foto: 防衛省, CC BY 4.0