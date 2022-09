Jared Isaacman spojil síly s NASA a SpaceX. Chce zjistit, zda lze prodloužit životnost Hubbleova vesmírného dalekohledu

Miliardář Jared Isaacman spojil síly s NASA a SpaceX. Chce zjistit, zda by soukromá mise mohla prodloužit životnost slavného Hubbleova vesmírného dalekohledu (HST).

NASA s Isaacmanem a Muskovou firmou již podepsala dohodu, která umožní studovat možnost využít kosmickou loď Crew Dragon k zadokování s dotyčným teleskopem a změně jeho oběžné dráhy.

Vědecký šéf NASA Thomas Zurbuchen během čtvrteční tiskové konference řekl, že SpaceX s tímto nápadem přišla „před několika měsíci“.



Crew Dragon

Odborníci očekávají, že Hubble bude vyřazen z provozu do konce tohoto desetiletí. Pokud by ale byl přesunut do větší výšky, mohl by fungovat dalších 15 až 20 let.

„Je rozhodně vhodné, abychom se na to podívali, protože toto výzkumné aktivum má pro nás i pro ostatní obrovskou hodnotu," komentoval to Zurbuchen.

Studie potrvá šest měsíců. Zatímco SpaceX bude zjišťovat, jak by se Crew Dragon k dalekohledu mohl připojit (a jaké, pokud vůbec nějaké, úpravy by k tomu byly zapotřebí), NASA shromáždí technická data z HST.

Titulní foto: NASA Hubble Space Telescope, CC BY 2.0