Jazyk jako okno do našeho zdraví. AI oživuje 2000 let starý způsob diagnostiky nemocí

Praktika, která je v čínské medicíně zakořeněná již více než dvě tisíciletí – zkoumání příznaků nemoci z lidského jazyka – se díky umělé inteligenci opět dostává do popředí moderní zdravotní péče. Podrobnosti o zajímavém výzkumu, jehož výsledky byly publikovány v odborném časopise AIP Conference Proceedings, přináší web StudyFinds.

Diagnostika jazyka, tradičně používaná čínskými bylinkáři, získává na popularitě po celém světě, zejména v souvislosti se sledováním zdravotního stavu na dálku. Studie provedená vědci z Middle Technical University (MTU) v Bagdádu a University of South Australia (UniSA) přináší další důkazy o pozoruhodné přesnosti této technologie při odhalování nemocí.

A uděláme „Ááááá“!

Experti z MTU a UniSA využili schopnosti webové kamery připojené přes USB k počítači k pořizování snímků jazyků pacientů, přičemž se zaměřili na 50 osob trpících například cukrovkou, selháním ledvin a anémií. Zachycené barvy jazyka pak porovnávali s rozsáhlou databází obsahující devět tisíc snímků různých jazyků.

S využitím pokročilých technik zpracování obrazu dosáhli přesnosti stanovení diagnózy 94 % ve srovnání s tradičními laboratorními metodami. Systém automaticky generoval hlasové zprávy s uvedením barvy jazyka pacienta a zjištěného onemocnění, které byly odeslány jako textové zprávy buď pacientovi, nebo jím určenému poskytovateli zdravotní péče.

„Před tisíci lety se v čínské medicíně poprvé objevilo vyšetřování jazyka za účelem zjištění nemoci,“ říká docent Ali Al-Naji v tiskové zprávě. „Konvenční medicína tuto metodu dlouho podporovala a prokázala, že barva, tvar a tloušťka jazyka mohou odhalit příznaky cukrovky, jaterních problémů, problémů s krevním oběhem a trávením, stejně jako krevních a srdečních chorob.“

„Když se posuneme o krok dál, nové metody diagnostiky onemocnění podle vzhledu jazyka se nyní provádějí na dálku pomocí umělé inteligence a kamery – i pomocí chytrého telefonu,“ vysvětluje Al-Naji.

„Počítačová analýza jazyka je velmi přesná a mohla by pomoci diagnostikovat nemoci na dálku bezpečným, účinným, snadným, bezbolestným a nákladově efektivním způsobem. To je zvláště důležité v souvislosti s celosvětovou pandemií, jako je covid-19, kdy může být přístup do zdravotnických zařízení omezený,“ dodává.

Co může prozradit jazyk?

Autoři studie zdůrazňují, že barva jazyka může odrážet zdravotní stav pacienta a lze ji použít k diagnostice některých onemocnění bez fyzického kontaktu. U různých onemocnění se projevují specifické barvy jazyka: pacienti s cukrovkou mají často žlutý jazyk, zatímco pacienti s rakovinou mohou mít fialový jazyk se silným, mastným povlakem. Pacienti s akutní mozkovou příhodou mohou mít naopak jazyk červený a zkřivený.

Jiná ukrajinská studie z roku 2022 zkoumala snímky jazyků 135 pacientů s onemocněním covid-19 pomocí chytrého telefonu. Výsledky odhalily, že 64 % případů mírné infekce se vyznačovalo světle růžovým jazykem, 62 % středně těžkých případů mělo jazyk červený a zarážejících 99 % těžkých infekcí korelovalo s tmavě červeným jazykem.

Dřívější způsoby diagnostiky, využívající vyšetření jazyku, účinně identifikovala stavy, jako je zánět slepého střeva, cukrovka a onemocnění štítné žlázy. „S 80% přesností je možné diagnostikovat více než deset typů onemocnění, která způsobují viditelnou změnu barvy jazyka. V naší studii jsme dosáhli 94% přesnosti u tří onemocnění, takže je zde potenciál tento výzkum ještě více zpřesnit,“ poznamenává Al-Naji.