Je podložené, že Zem je guľatá? Ja sa vážne pýtam, boli ste vo vesmíre?

Česko-slovenským internetem rezonuje výrok Lukáše Machaly, spolupracovníka slovenské ministryně kultury Martiny Šimkovičové. Na otázku RTVS, jestli mají mít ve veřejnoprávní televizi prostor i lidé, kteří tvrdí, že Země je plochá, odpověděl: „Je podložené, že je Země kulatá? Ptám se vážně, byl jste ve vesmíru? Nebyl, já také ne. Nevím.“

Podle Machaly by v diskuzích a pořadech měli být oslovování i lidé z jiného názorového spektra. „Do jaké míry věříte dostupným údajům? Úlohou médií je zpochybňovat co nejvíc věcí a hledat odpovědi na otázky,“ pokračoval.

Věděli byste, jak na otázku, která zpochybňuje základní fakta, reagovat? Tady je pár argumentů.

Fotografie a pozorování ze satelitů: Od počátku kosmické éry bylo pořízeno nesčetně fotografií Země z družic a sond, které člověk vyslal do vesmíru. Ukazují její kulatý tvar a poskytují přímý důkaz kulatosti Země.

Zatmění Měsíce: Při zatmění vrhá Země na Měsíc ze všech míst kruhový stín, což je možné pouze v případě, že má sférický tvar.

Horizont: Z vysoké věže nebo paluby lodě vidíte, jak se horizont objeví dříve než objekty za ním. To by na ploché Zemi bylo nevysvětlitelné. Podobně se vzdálenost, na kterou lze vidět horizont, zvyšuje s výškou pozorování a lze ji vyjádřit matematicky. Tento jev je výsledkem sférického tvaru Země; na ploché Zemi by horizont byl vždy stejně daleko.

Různé hvězdné oblohy: Na severní a jižní polokouli vidíme různé hvězdné oblohy. Tento jev lze vysvětlit pouze tím, že Země je sférická a různé části světa jsou natočené do různých směrů vesmíru.

Experimenty a měření: Například Eratosthenés již ve starověku měřil stíny vržené sloupky v různých místech a vypočítal z těchto měření obvod kulaté Země.

Pohyb letadel a plavidel: Letadla a lodě cestují na velké vzdálenosti po kruhových trasách, tzv. velkých kružnicích. Ty jsou nejkratší cestou mezi dvěma body na kulaté ploše. Na ploché mapě tyto trasy vypadají zakřiveně, ale na kulaté Zemi jsou to přímé linie.

Orbitální mechanika družic: Satelity obíhají kulatou Zemi v požadované výšce v důsledku rovnováhy mezi gravitací a jejich vlastní orbitální rychlostí.

Pozorování gravitace: Newtonova teorie popisuje, jak gravitace působí na kulaté těleso. Míří směrem k středu Země, což je konzistentní s jejím kulatým tvarem.

Foucaultovo kyvadlo: Kyvadlo volně osciluje, zatímco Země se pod ním otáčí, což způsobuje, že dráha kyvadla v průběhu dne postupně mění, navíc různým způsobem v závislosti na zeměpisné šířce. Tento jev by nebyl možný, pokud by Země nebyla kulatá.

Rozdíly v časových zónách: Země je rozdělena do různých časových zón, které odpovídají jejímu otáčení kolem své osy. Rozdělení do 24 časových zón, kde každá zóna představuje hodinový posun, je logické pouze v případě, že je Země kulatá a otáčí se.