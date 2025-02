Je to dobré, asteroid 2024 YR4 mine Zemi. Teoreticky by ale ještě mohl zasáhnout Měsíc

Astronomové po celém světě bedlivě sledují asteroid 2024 YR4, který na sklonku loňského roku objevil chilský teleskop projektu ATLAS. Těleso o průměru 40 až 90 metrů vzbudilo právem pozornost, podle prvních výpočtů se totiž mohla planetka střetnout se Zemí. Stalo by se tak už relativně brzy v prosinci 2032. Pravděpodobnost kolize postupně vzrostla až na rekordních 3,1 %.

O pár týdnů později jsou předpovědi mnohem optimističtější. „Je důležité si uvědomit, že rostoucí pravděpodobnost srážky je očekávaným výsledkem, jak postupně zpřesňujeme naše znalosti o dráze planetky,“ vysvětlil ředitel Centra pro studium blízkozemních objektů NASA Paul Chodas. Nejnovější pozorování z 20. února snížilo riziko dopadu na pouhých 0,28 %, tedy přibližně 1 ku 360. I tak ale zůstává těleso jedním z nejvíce sledovaných asteroidů.

Prozkoumá ho vesmírný teleskop Jamese Webba

Dosavadní pozorování ukázala, že se asteroid 2024 YR4 otáčí mimořádně rychle kolem své osy – jednu otočku zvládne za pouhých 19,5 minut. Podle spektroskopické analýzy se jedná o kamenné těleso typu S, podobné většině planetek v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem. V současnosti se asteroid vzdaluje od Země a během několika měsíců zmizí z dohledu pozemských teleskopů.

Vědci plánují využít vesmírný teleskop Jamese Webba, který by měl asteroid pozorovat mezi březnem a květnem 2025. Cílem bude nejen stanovit přesnou trajektorii, ale také zjistit složení a velikost asteroidu. Poté bude 2024 YR4 nepozorovatelný až do roku 2028, kdy se opět přiblíží k Zemi. Při tomto přiblížení budeme moci zpřesnit výpočty oběžné dráhy a definitivně určit riziko srážky v roce 2032.

Asi jako tunguzský meteorit

Asteroid 2024 YR4 patří do skupiny Apollo, tedy k tělesům, jejichž dráha kříží tu zemskou. Jeho dráha je značně excentrická a jednou za čtyři roky se přibližuje k naší planetě. Předchozí těsné setkání proběhlo 25. prosince 2024, kdy proletěl ve vzdálenosti 828 800 kilometrů, což je asi dvojnásobek vzdálenosti Měsíce.

Oběžná dráha asteroidu 2024 YR4

Pokud by přece jen došlo ke střetu, následky by byly spíše regionální. Dopad by se dal přirovnat k explozi tunguzského meteoritu v roce 1908, která zničila rozsáhlou oblast sibiřské tajgy. „Těleso této velikosti by způsobilo škody do vzdálenosti asi 50 kilometrů od místa dopadu,“ říká tvůrce Turínské stupnice hodnocení rizika srážky s asteroidy Richard Binzel. Energie uvolněná při dopadu by odpovídala výbuchu asi 500 hirošimských atomových bomb.

Existuje také jednoprocentní šance, že asteroid zasáhne Měsíc. V takovém případě by vznikl kráter o průměru 500 až 2000 metrů a záblesk by byl pravděpodobně viditelný i ze Země. „Dopadový záblesk odpařených hornin by byl pozorovatelný i ve dne,“ předpovídá expert na dopady kosmických těles Gareth Collins. Protože Měsíc nemá atmosféru, dopad by vytvořil trvalý kráter, který by mohl být cílem budoucích misí.

Pravděpodobně nás mine

Příběh 2024 YR4 ukazuje, jak dobře funguje mezinárodní systém včasného varování před potenciálně nebezpečnými asteroidy. „Máme téměř 38 000 známých planetek a komet, které se přibližují k Zemi, a všechny jsou pod neustálým dohledem,“ připomíná Carrie Nugent z Olin College of Engineering.

2024 YR4 zachycený teleskopem 27. ledna 2025

Současný vývoj naznačuje, že 2024 YR4 pravděpodobně mine jak Zemi, tak Měsíc. „Chci zdůraznit, že nové výsledky neukazují na chyby v našich dřívějších výpočtech,“ vysvětluje Paul Chodas. „Nová data týkající se oběžné dráhy pouze potvrzují, že planetka v roce 2032 Zemi mine.“

Ochrana před asteroidy je stále naléhavějším tématem. Programy, jako byla mise DART, která nedávno úspěšně změnila dráhu malého asteroidu Dimorphos, ukazují, že lidstvo má schopnost ovlivnit trajektorii nebezpečných objektů. Pokud by v roce 2028 bylo riziko nárazu 2024 YR4 do Země stále relevantní, mohlo by se přistoupit k obdobné misi.

Zdroje: ESA, NASA, Space.com, Live Science