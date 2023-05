Je to dobré, o případném konci světa se dozvíme s třicetiminutovým předstihem

Naši mateřskou hvězdu nepřetržitě sleduje celý zástup družic jako hrozen bezpečnostních kamer na Václavském náměstí.

Vnější okraj Slunce a sluneční vítr už 27 let monitoruje družice SOHO. Není ale jediná. Hvězdu sleduje také mise Wind, ACE nebo třeba Parker, která v minulosti pronikla i hluboko do sluneční atmosféry.

V roce 1859 sledovali polární záři až v Karibiku

Mají různé úkoly a jedním z nich je monitorování solárních bouří, kterým o něco později čelí naše magnetosféra – neviditelný štít Země. Vedlejším projevem zvýšené aktivity Slunce jsou polární záře, které se občas posunou i do nižších zeměpisných šířek.

Ty nejsilnější bouře by ale mohly způsobit pěknou paseku – narušit elektrické rozvodné sítě a telekomunikace. Jejich dopady můžeme jen modelovat, nejsilnější podobná událost se totiž udála v roce 1859, kdy byl současný informační věk teprve v plenkách.

Přesto tehdejší zvýšená sluneční aktivita vyřadila rané telegrafní sítě a polární záře byla k vidění prakticky po celém světě včetně rovníkových oblastí.

Každá bouře se může na Zemi projevit jinak

Družice sice sledují aktivitu Slunce, takže vědci se mohou s předstihem dozvědět, že se něco děje, nicméně modelování případných dopadů na zemském povrchu a v atmosféře bylo doposud extrémně složité. Bouře totiž mohou mít různý původ a projev. A proto do boje povolali – jak už je tomu v dnešní době zvykem – umělou inteligenci.



Silná solární erupce poprvé detekovaná 12. března letošního roku (erupce trvá několik dnů animace na webu NASA)

AI může porovnávat data ze vzdálených družic s informacemi z čidel na oběžné dráze a zemském povrchu, takže se může učit, jak se různé výrony plazmatu a elektromagnetické poruchy na Slunci projeví o něco později právě na Zemi a v její bezprostřední blízkosti.

Strojové učení DAGGER předpoví katastrofu

Výsledkem je systém DAGGER, se kterým se nyní pochlubili vědci a inženýři z amerických, britských a indických univerzit a také z Nvidie, která patří mezi klíčové experty na AI z byznysu. DAGGER na základě všech dostupných informací vytvořil doposud nejpřesnější předpověď dopadů na Zemi a s třicetiminutovým předstihem.



DAGGER je takový srážkový radar pro sluneční bouři

Pokud by tedy Slunce vyrobilo solární bouři téměř kataklyzmatických rozměrů a DAGGER by spočítal, že škody mohou být na povrchu ohromné – třeba masivní blackout – máme přinejmenším třicet minut na to, abychom se na to připravili.

I slabší bouře zničí desítky družic Starlink

Jak? To už zůstává otázkou, neexistuje totiž žádný standard včasného globálního varování pro podobné situace. Nicméně by mohla alespoň přistát letadla, která by se pohybovala v kritických oblastech.

Na událost by se mohli připravit také operátoři družicových systémů. Ostatně, jen SpaceX přišlo při relativně slabé solární bouři z února 2022 o čtyřicet družic systému Starlink na nízké oběžné dráze.

Pokud do konce desetiletí zaplní LEO tisíce a tisíce dalších malých komerčních pravidel, škody a počty vynucených zničení v atmosféře budou při takových událostech mnohem vyšší.