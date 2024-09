Je tu nejjasnější kometa roku. Vlasatici C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS možná uvidíte i pouhým okem

Vesmír nám brzy poskytne dechberoucí podívanou: kolem Země proletí kometa C/2023 A3, známá jako Tsuchinshan-ATLAS. Astronomové ji objevili v lednu 2023 a dost možná bude nejjasnější kometou letošního roku. Přestože vlastnosti komet nelze příliš předpovídat, tato již nyní ohromuje pozorovatele na jižní polokouli a její jas se neustále zvyšuje. V následujících týdnech nabídne unikátní podívanou i nám na severní polokouli.

Kometa pochází z Oortova oblaku – obrovské hypotetické kulové oblasti kosmického „odpadu“, která obklopuje naši Sluneční soustavu. V něm se nacházejí miliony objektů, z nichž některé se čas od času vydávají na dlouhou cestu do vnitřní části Sluneční soustavy.

Kometa se blíží ke Slunci

V lednu 2023, kdy byla kometa objevena, se ještě nacházela v poměrně velké vzdálenosti od Slunce. Již tehdy bylo jasné, že se stane objektem zájmu. Komety jsou totiž fascinujícími tělesy, jejichž jas se může dramaticky zvýšit, když se přiblíží ke Slunci a začne se z nich odpařovat led. Tento proces již v těchto okamžicích probíhá a kometa C/2023 A3 se přibližuje k perihéliu, tedy k bodu, kdy bude Slunci nejblíž.

Jak jsme uvedli na začátku: kometa je v současné době viditelná pro pozorovatele na jižní polokouli, ale postupem času ji bude možné spatřit i na severní polokouli. Nejlepší doba pro sledování z jižní polokoule je kolem 27. září, kdy dosáhne perihélia

Pozorovatelé na severní polokouli budou mít nejlepší pozorovací podmínky 12. října, kdy se kometa dostane nejblíže k Zemi na vzdálenost přibližně 71 milionů kilometrů, což je zhruba polovina vzdálenosti, ve které se pohybuje Země kolem Slunce. Viditelná ale bude i v následujících dnech až do 20. října, kdy spolu s tím, jak se bude vzdalovat od Země, bude postupně ztrácet na jasnosti.

Bude to nejjasnější letošní kometa?

Astronomové očekávají, že kometa C/2023 A3 bude nejjasnější kometou letošního roku. V době největšího přiblížení k Zemi by její jas mohl být srovnatelný s jasem některých nejjasnějších hvězd na obloze, jako je například Vega. Může dokonce dosáhnout jasnosti srovnatelné s planetou Jupiter.

Předpovídat jasnost komet je složité a kometa C/2023 A3 není v tomto směru výjimkou. Tyto objekty jsou totiž známé tím, že se jejich jas může náhle změnit – mohou se rozpadnout, což vede k obrovskému uvolnění plynu a prachu, a tedy ke zvýšení jasu, nebo naopak mohou ztratit svou jasnost a stát se těžko viditelnými. V současné době vypadá Tsuchinshan-ATLAS stabilně a její jasnost se postupně zvyšuje, což naznačuje, že by mohla nabídnout úžasné nebeské představení.

Navíc může do hry vstoupit fenomén označovaný jako „přímý rozptyl“ (forward scattering), který by mohl zvýšit jasnost komety až stonásobně. Jde o efekt, kdy sluneční světlo prochází skrze prachové částice a vytváří záři, kterou lze pozorovat ze Země. Tento efekt již v minulosti způsobil, že některé komety byly viditelné i ve dne. Je to sice vzácné, ale astronomové připouštějí, že kolem 9. až 10. října by mohla být Tsuchinshan-ATLAS za určitých podmínek viditelná i během dne.

Jak pozorovat kometu

Abyste mohli tuto kometu spatřit, budete se muset vypravit do oblasti s minimálním světelným znečištěním, tedy ideálně mimo město. Odborníci předpokládají, že by měla být viditelná nejen prostřednictvím dalekohledů a triedrů, ale za dobrých podmínek také pouhým okem.

Jedním z nejúžasnějších aspektů komet je jejich dlouhý prachový ohon. Když se kometa přibližuje ke Slunci, led a plyn na jejím povrchu sublimují a vytvářejí tento jev, který může dosahovat obrovských rozměrů. U komety Tsuchinshan-ATLAS astronomové předpovídají, že by její ohon mohl být pozoruhodně dlouhý a viditelný na noční obloze po celou dobu jejího průletu kolem Země.

Komety byly odjakživa zdrojem fascinace a překvapení. Jeden z nejznámějších případů je kometa ISON z roku 2012, která byla označována za „kometu století“. Očekávání byla obrovská, ale nakonec se těleso při průletu kolem Slunce rozpadlo a nesplnilo velkolepé předpovědi. Naopak kometa McNaught z roku 2007, se kterou nebyla spojena velká očekávání, byla nakonec extrémně jasná a viditelná i ve dne.

Kometa Tsuchinshan-ATLAS má rozhodně značný potenciál stát se pamětihodnou nebeskou událostí tohoto roku. Proto si připravte dalekohledy (nebo alespoň své oči) a pozorujte, jak tato starobylá návštěvnice z Oortova oblaku přinese na noční oblohu nádhernou podívanou!

Zdroje: theconversation.com, forbes.com, gizmodo.com, cs.wikipedia.org.