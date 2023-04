Je tu začátek konce „doby fosilní“? Obnovitelné zdroje elektřiny dosáhly v roce 2022 rekordu

Ačkoli byl rok 2022 v mnoha směrech náročný, přinesl i nesporně pozitivní zprávy. Jednou z nich je informace, že emise z celosvětové výroby elektřiny pravděpodobně dosáhly v loňském roce svého vrcholu. Očekává se, že v nadcházejících letech začnou klesat, což je znamení, že energetický sektor možná dosáhl při přechodu na čistou energii pomyslného bodu zlomu, uvádí New Scientist.

Nemůžeme pominout skutečnost, že emise související s výrobou elektrické energie vzrostly v uplynulém roce o 1,3 % a dosáhly tak rekordní úrovně. Přispělo k tomu několik faktorů – mimo jiné i zvýšení spotřeby uhlí způsobené rostoucí poptávkou po elektřině po ukončení opatření souvisejících s pandemií onemocnění covid-19.

Podle energetického think-tanku Ember, který tvrdí, že se odvětví dostalo do historického bodu obratu v přechodu na čisté zdroje energie, však bude rok 2022 pravděpodobně posledním rokem, kdy světová energetika zaznamenala takový nárůst emisí.

Vidina světlých zítřků

V nové zprávě, vycházející z údajů za rok 2022 ze 78 zemí pokrývajících 93 % celosvětové poptávky po elektřině, Ember uvádí, že rekordní využívání obnovitelných zdrojů energie v loňském roce posunulo podíl větrné a solární energie na výrobě elektřiny z 10 % v roce 2021 na dosud rekordních 12 %.

Zelená energie pokryla 80 % nárůstu poptávky po elektřině v důsledku otevření ekonomik po skončení omezení souvisejících s covidem-19, přičemž výroba elektřiny z uhlí vzrostla pouze o 1,1 %. Podle Emberu se tempo růstu čisté elektřiny v roce 2023 a v dalších letech zrychlí, protože developeři využijí klesajících nákladů a příznivých vládních politik.

Odborníci na základě dosavadních dat předpovídají, že výrazný nárůst využívání obnovitelných zdrojů spolu s mírným poklesem výroby z fosilních paliv bude stačit k tomu, aby se emise z výroby elektrické energie v příštím roce ustálily nebo dokonce klesly.

Začátek konce doby fosilní?

„V tomto pro klima rozhodujícím desetiletí je to začátek konce fosilního věku,“ uvedla hlavní autorka zprávy Małgorzata Wiatros-Motyka v tiskovém prohlášení. „Vstupujeme do éry čisté energie.“ Také Alfonso Martinez-Felipe z Aberdeenské univerzity ve Velké Británii je přesvědčen o tom, že je předpověď Emberu „realizovatelná“.

James Glynn z Kolumbijské univerzity v New Yorku však tvrdí, že bude trvat ještě rok nebo dva, než se projeví dlouhodobý trend poklesu emisí. „Je možné, že rok 2022 byl vrcholem globálních emisí v energetice, ale to se dozvíme až v roce 2024 nebo 2025,“ říká.

Odvětví výroby elektrické energie musí být jedním z prvních globálních sektorů, které budou dekarbonizovány, aby se svět udržel na cestě k dosažení nulových emisí do poloviny století, což je v souladu s omezením globálního oteplování na 1,5 °C. To potvrzuje i Mezinárodní agentura pro energii (IEA), podle níž musí být energetický sektor do roku 2040 celosvětově čistě nulový, aby bylo možné držet krok s tímto plánem.

Možná to nebude tak růžové

Navzdory předpovědím, podle kterých emise způsobené výrobou elektřiny již možná dosáhly svého vrcholu, stále existují otázky, zda budou klesat dostatečně rychle na to, aby se podařilo dodržet stanovené termíny.

Charlie Donovan ze společnosti Impax Asset Management konstatuje, že většina lidí z energetického sektoru se shoduje na tom, že emise v energetice dosáhly svého vrcholu nebo k němu brzy dojde, protože komerční a politické síly nyní podporují globální přechod na nízkouhlíkovou energetiku.

Varuje však, že by nedávný propad cen fosilních paliv mohl v krátkodobém horizontu vést k většímu využívání uhlí a plynu. To by znamenalo, že emise se v tomto desetiletí spíše ustálí, než aby začaly klesat. „Myslím si, že můžeme zůstat na stejné úrovni mnohem déle, než naznačovaly některé dlouhodobé faktory,“ říká lehce skepticky.