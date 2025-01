Jeden maličký dron zastavil obra nad hořícím Los Angeles. Udělal do něj díru a ostatní letadla šla na půlhodinku k zemi

Lednové požáry v Los Angeles byly samozřejmě ohromným lákadlem pro amatérské a často nevychované piloty dronů. Bylo tedy jen otázkou času, kdy některý z nich způsobí pořádný průšvih.

Netrvalo to dlouho, k první a zdaleka nejmedializovanější lumpárně totiž došlo hned 9. ledna, kdy se protipožární letoun Canadair CL-415 „Super Scooper“ střetl s malou kvadrokoptérou.





Záznam hasebních prací zasaženého letounu na službě Flightradar24

Po nárazu zůstala v jeho levém křídle díra o velikosti 7,5 × 15 centimetrů a incident zastavil na dobrou půlhodinku veškerý letecký provoz nad hořícím Palisades. Poškozený letoun se naštěstí podařilo opravit a po devíti dnech se vrátil do služby.

Provoz zastavilo 230g tintítko

Co je však na celém případu nejzajímavější, nezbedný dron vážil jen necelých 230 gramů (zdroje konkrétně uvádějí „méně než půl libry“). Přesto dokázal ohnout přední část žebra a poškodit náběžnou hranu křídla robustního letounu. Pro představu – Super Scooper není žádný drobeček. Jde o stroj s rozpětím křídel 28,38 metru a maximální vzletovou hmotností přes 21 tun.

Super Scooper je unikátní „obojživelný“ letoun, který dokáže nabrat až 6 140 litrů vody. Proces nabírání vody je přitom velmi náročný – stroj potřebuje prostor dlouhý 1340 metrů, samotné nabrání vody probíhá během 12sekundového průletu v délce 410 metrů při rychlosti 70 uzlů (130 km/h). Jakékoliv vyrušení či poškození v této fázi může mít katastrofální následky.

Případ vyšetřuje FBI

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nyní intenzivně pátrá po provozovateli dronu. Zřídil kvůli tomu speciální webovou stránku pro sběr informací o incidentu. Narušení hasičských operací je federální zločin, za který hrozí až rok vězení a pokuta do výše 75 000 dolarů (tj. cca 1,8 milionů korun).

Střety dronů s letadly nejsou bohužel ojedinělé. Jen za poslední čtvrtletí roku 2024 bylo v USA hlášeno přes 300 pozorování potenciálně nebezpečných dronů. Dřívější experimenty přitom prokázaly, že i malá čtyřkilogramová kvadrokoptéra zvládne během zlomku sekundy zničit lopatky motoru o průměru téměř tři metry.

Po incidentu zavedl Federální letecký úřad (FAA) v oblasti Los Angeles několik dočasných letových omezení, která mají chránit hasičská letadla. Tato omezení by měla platit minimálně do 25. ledna 2025. Je to připomínka, že i malý dron v nesprávných rukách může způsobit velké problémy při záchraně životů a majetku.

Většina střetů dronů s letadly je způsobena nedbalostí nebo neznalostí provozovatelů. Piloti často létají ve výškách přesahujících povolené maximum a v zakázaných prostorech. V 96 % případů nebezpečných přiblížení operoval dron nad maximální povolenou výškou pro danou oblast.

Jak sledovat drony?

Správně použité drony mohou být při hašení požárů velmi užitečné. Dokážou létat do míst, kam se konvenční hasičská letadla nedostanou, a poskytují cenné informace o šíření ohně. Vyvíjejí se dokonce velké dvoumotorové drony, které by mohly operovat v „rojích“ čítajících až 30 strojů a přímo hasit požáry.

Moderní technologie umožňují sledovat pohyb větších dronů podobně jako běžná letadla. Většina velkých bezpilotních letounů (UCAV) je vybavena systémem ADS-B, který vysílá jejich polohu. Tyto stroje často operují ve výškách až 15 kilometrů, tedy nad běžným komerčním leteckým provozem.

Pro sledování menších dronů se využívá Open Glider Network (OGN), která původně vznikla pro monitorování kluzáků. Tato síť používá technologii FLARM, což je zjednodušená verze ADS-B s dosahem 20 až 100 kilometrů.

S rostoucím počtem dronů se zvyšuje i pravděpodobnost střetů. Jen v USA byl zaznamenán nárůst počtu komerčních dronů z 1,1 milionu v roce 2016 na 3,55 milionu v roce 2021. FAA eviduje měsíčně více než 250 hlášení o dronech představujících potenciální riziko pro letadla.

Zdroje: Flightradar24, AVweb, Patch