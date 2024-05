Jeden průšvih za druhým. Boeing přiznal, že jeho zaměstnanci nekontrolovali letadla 787 Dreamliner

Boeing jde v posledních několika letech z jednoho průšvihu do druhého. Po dvou tragických haváriích strojů 737 Max z let 2018 a 2019, spojovaných se systémem MCAS, následovalo letos odpadnutí záslepky nouzového východu, ke kterému došlo v průběhu letu kvůli chybějícím šroubům, a několik dalších incidentů menší závažnosti.

Výrobci letadel s více než stoletou tradicí nepřidaly ani výpovědi bývalých a současných zaměstnanců před americkým Kongresem. Ti obvinili firmu z toho, že v zájmu zisku ignoruje a/nebo se mstí zaměstnancům, kteří vyjádřili obavy o bezpečnost.

Falšovali zaměstnanci záznamy?

Federální úřad pro letectví (Federal Aviation Administration; FAA) v pondělí 6. května uvedl, že vede nové vyšetřování, které má odpovědět na otázku, zda byly falšovány záznamy týkající se letounů 787 Dreamliner. Podrobnosti přináší deník The Wall Street Journal.

Vyšetřování bylo zahájeno poté, co výrobce letadel v dubnu odhalil, že jeho pracovníci mohli vynechat některé kontroly letadel 787 Dreamliner, ale zapsali je jako provedené. Konkrétně jde o to, že zaměstnanci dle dostupných informací neprovedli všechny nezbytné kontroly, aby se ujistili, že systémy, které spojují křídla s trupem letadla, jsou bezpečné a fungují správně.

Whistleblower Sam Salehpour v minulosti v rozhovoru pro deník The New York Times uvedl, že nedostatky ve výrobním procesu Dreamlineru mohou způsobit, že se letadla po určitém počtu letů „rozpadnou“ ve vzduchu. Za to byl údajně vyloučen z klíčových jednání. Dle jeho mínění mohou bezpečnostní problémy vést ke katastrofickému selhání letadla, které by vyústilo ve ztrátu stovek životů.

„FAA zahájil vyšetřování společnosti Boeing poté, co nás v dubnu dobrovolně informovala o tom, že možná nebyly provedeny požadované kontroly.“ uvedla agentura v prohlášení zaslaném e-mailem. Boeing je v současné době doslova pod drobnohledem, neboť americké orgány proti němu vedou několik různých vyšetřování.

Boeingy 787 možná bude nutné odstavit

FAA nyní vyšetřuje, zda byly provedeny všechny požadované kontroly a jestli zaměstnanci mohli falšovat záznamy. Pokud se podezření potvrdí, bude následně nutné vyřešit otázku, zda budou muset být Boeingy 787 Dreamliner, které v současné době létají s cestujícími po celém světě, odstaveny z provozu kvůli kontrolám

Viceprezident a generální ředitel jednoho z montážních závodů 787 v Jižní Karolíně Scott Stocker v interní zprávě ze 29. dubna uvedl, že firma nezjistila u v současnosti létajících Dreamlinerů žádný bezprostřední problém. „Náš tým inženýrů naštěstí vyhodnotil, že toto pochybení nezpůsobilo bezprostřední problém s bezpečností,“ konstatoval ve zprávě.

Pověsti Boeingu nepřidalo ani úmrtí několika whistleblowerů, kteří veřejně promluvili o bezpečnostních problémech. V březnu byl na parkovišti u motelu nalezen mrtvý bývalý inženýr kontroly kvality John Barnett, který se měl dle oficiálních zpráv zastřelit. Koncem dubna pak zemřel – údajně na rychle se rozvíjející infekci – auditor kvality ve společnosti Spirit AeroSystems (dodavatel Boeingu) Joshua Dean.