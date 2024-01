Jediná kolejnice a náklony v zatáčkách. Gyroskopický vlak jezdil už na počátku 20. století. Proč se neprosadil?

Brennan byl nesporně ambiciózní. „V rychlosti překonáme všechno, co svět zná, protože se snížením tření na minimum a praktickým odstraněním bočních odporů není důvod, proč by naše jednokolejnicové vlaky nemohly jet sto dvacet, sto padesát nebo dokonce dvě stě mil za hodinu s naprostou stabilitou a mnohem větší bezpečností, než je možné u stávajících vlaků,“ řekl novináři Clevelandu Moffettovi.

Proč vlaky na jedné koleji neuspěly?

Hlavní nevýhodou jednokolejky je závislost na trvale napájených gyroskopech, které ji udržovaly ve vzpřímené poloze. I přes mnohé výhody oproti běžným dvoukolejnicovým systémům se investoři obávali, že náhlá ztráta napájení gyroskopů způsobí převrácení vlaku.

Brennan ujišťoval, že pokud by gyroskop ztratil napájení, trvalo by několik hodin, než by se setrvačník zastavil. To by řidiči jednokolejky poskytlo dostatek času na nasazení stabilizačních nohou. Investoři však již byli rozhodnuti projekt nepodporovat.

Po neúspěchu s gyroskopickou jednokolejkou si Brennan našel práci v armádním oddělení zbrojních vynálezů, kde začal pracovat na experimentálním vrtulníku. Získal velkou podporu od britského ministerstva letectví, ale poté, co demonstrační let skončil havárií, se ministerstvo vzdalo financování projektu. Brennan zemřel o šest let později v roce 1932 při dopravní nehodě.

Gyroskopy se dnes používají v mnoha moderních aplikacích, kde je požadována stabilita – například v letadlech, ponorkách či vesmírných teleskopech. Nikdy ale nebyly použity v běžném provozu na jedné kolejnici.