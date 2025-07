Jedním z největších zdrojů znečištění mikroplasty nejsou brčka nebo igelitové tašky, ale pneumatiky

Asi každý ví, že se pneumatiky časem sjedou, ale málokdo se ptá, kam se vlastně poděl ten ztracený materiál. Odpověď je znepokojivá: přeměnil se na mikročástice syntetického kaučuku, které dnes představují jeden z největších zdrojů znečištění mikroplasty.

Fragmenty z opotřebení pneumatik tvoří přibližně 40 až 45 % všech mikroplastů v přírodě. Právě tímto tématem se důkladně zabývali doktorand v oboru analytické a environmentální chemie Boluwatife S. Olubusoye a profesor a vedoucí katedry chemie a biochemie na Mississippské univerzitě James V. Cizdziel.

Mikroplasty z pneumatik jsou všude

Částice z otěru pneumatik nejsou jen neškodným prachem. Obsahují koktejl chemikálií, které se uvolňují do okolí. Zvláště nebezpečnou se ukázala látka 6PPD-Q, derivát antioxidantu přidávaného do pneumatik pro zvýšení jejich životnosti. Pro některé druhy ryb, jako je například losos kisuč (Oncorhynchus kisutch), je tato chemikálie smrtelná, což prokázal výzkum v americkém Washingtonu, kde ještě před vytřením hromadně hynuly celé populace.



Grafický abstrakt vědecké práce Mississippské univerzity

Cesta těchto mikročástic začíná na silnici, odkud je déšť splachuje do kanalizace a následně do vodních toků. Odtud putují do řek, jezer a oceánů. Rozsah problému ilustruje měření z amerického Oxfordu, kde vědci po dvou deštích napočítali v pouhých 24 litrech odtékající vody přes 30 000 těchto částic. V místech s hustým městským provozem bude toto číslo řádově vyšší.

Mezistátní technologická a regulační rada (Interstate Technology and Regulatory Council), tedy koalice vedená jednotlivými státy, doporučila v roce 2023 identifikaci a zavedení alternativ k 6PPD v pneumatikách s cílem snížit emise 6PPD-Q v životním prostředí. Výrobci pneumatik však tvrdí, že zatím neexistuje žádná vhodná náhrada.

Škodlivé 6PPD-Q v moči dětí i dospělých

Podobně překvapily i výsledky výzkumu švédských fjordů, který zkoumal výskyt mikroplastů ve vzduchu, v tenké povrchové vrstvě vody a v hlubší vodě. Polutanty z pneumatik se překvapivě hromadily hlavně v povrchové vrstvě, přestože jejich hustota je předurčovala k poklesu ke dnu.



Graf ukazuje koncentraci vzdušných mikroplastů ve fjordech

Ve vzduchu přitom nebyly téměř detekovány, což potvrzuje, že jejich hlavním dopravním prostředkem je skutečně voda z pozemních komunikací. Ukázalo se tak, že distribuce mikroplastů závisí nejen na hustotě materiálu, ale i na tvaru částic a na povrchovém napětí vody. Autoři studie však sami v textu uvádějí, že pracovali s relativně malým objemem vzorků vzduchu.

Stopy opotřebených pneumatik lze navíc najít nejen v přírodě, ale i v ovzduší, zejména v okolí rušných silnic. Studie z Číny například zjistila přítomnost škodlivého 6PPD-Q v moči místních dětí i dospělých. Zatímco podrobné účinky se stále zkoumají, je zřejmé, že tyto látky mohou poškodit játra, ledviny i plíce.

Slibné řešení v podobě biofiltrů

Naštěstí se objevují slibná řešení. Vědci z Mississippské univerzity úspěšně testují biofiltry, které dokážou mikroplasty zachytit dříve, než se dostanou do vodních toků. Jako filtrační materiál posloužily snadno dostupné zemědělské odpady – konkrétně borová štěpka a takzvané bio-uhlí, které vzniká zahříváním rýžových slupek bez přístupu kyslíku. Tento proces, známý jako pyrolýza, vytváří extrémně porézní materiál s velkým povrchem.

Metoda se ukázala jako mimořádně účinná. Filtry z biomasy dokázaly v laboratorních i reálných podmínkách odstranit z vody přibližně 90 % těchto nečistot. Protože jsou vstupní suroviny levné a snadno dostupné jako odpadní produkt, nabízí se coby ekologické a škálovatelné řešení. Ačkoli bude nutné filtrační vložky pravidelně měnit a dále zkoumat jejich dlouhodobou efektivitu, jde o nadějnou cestu, jak zmírnit dopady naší mobility na životní prostředí.

Příklad pneumatik ukazuje, že vedlejší produkty moderních technologií mohou vytvářet zdánlivě neviditelné, a přesto všudypřítomné znečištění. O to důležitější je hledat materiály i řešení, která snižují naši ekologickou stopu. Průlomové nápady se totiž často rodí tehdy, když se zaměříme na problémy, které společnost dlouho považovala za okrajové nebo je zcela přehlížela.