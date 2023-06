Jedny dveře už nestačí. FAA bude vyžadovat, aby pilotní kabinu oddělovala ještě jedna zábrana

Americká Federální letecká správa (FAA) minulý týden oznámila, že všechna nová komerční osobní letadla budou muset být vybavena sekundárními zábranami, které mají zabránit vstupu neoprávněných osob do prostoru pilotní kabiny při otevření dveří.

FAA po teroristických útocích z 11. září 2001 požadovala, aby byly dveře pilotní kabiny důkladně zabezpečeny. Toto oznámení znamená konec desítky let trvajícího úsilí, které se protáhlo zčásti proto, že se odbory leteckých dopravců, letecké společnosti a výrobci letadel nedokázali shodnout na tom, jak by taková změna měla být provedena a zda by měly být zábrany vyžadovány u všech, nebo jen u nově vyrobených letadel.

Ochrana pilotní kabiny

„Federální letecká správa (FAA) bude vyžadovat, aby v pilotní kabině nových dopravních letadel byla umístěna sekundární zábrana, která zajistí bezpečnost letadel, posádky a cestujících. Konečné pravidlo, které tuto dodatečnou zábranu nařizuje, bude chránit pilotní kabinu před vniknutím, když jsou otevřené dveře,“ uvádí FAA v oficiálním prohlášení.

Výrobci na nové opatření reagovali s tím, že potřebují čas na návrh, výrobu a certifikaci nových zařízení. Federální letecká správa odhadla náklady na nákup a instalaci každé sekundární zábrany na 35 000 amerických dolarů, což je v přepočtu přibližně 761 tisíc korun.

Zábrany mají sloužit k zablokování přístupu do pilotní kabiny v okamžiku, kdy jsou dveře pilotní kabiny otevřené – například když piloti opouštějí kabinu, aby si odskočili na toaletu. „Piloti a posádky letadel každý den bezpečně přepravují miliony Američanů – a my dnes podnikáme další důležitý krok, abychom jim zajistili fyzickou ochranu, kterou si zaslouží,“ uvedl americký ministr dopravy Pete Buttigieg.

Do dvou let naostro

Požadavek vstoupí v platnost dva roky po zveřejnění konečného znění předpisu ve federálním rejstříku, které se očekává v srpnu tohoto roku. Úřadující správkyně FAA Polly Trottenberg ve středu uvedla, že doufá, že letecké společnosti budou na změny reagovat co nejrychleji.

„Doufáme, že letecké společnosti budou pracovat na zkrácení této lhůty,“ řekla Trottenberg. „Znají požadavky, jsou jim známy technické specifikace. Pokud právě teď přijímají nové objednávky na letadla, není důvod, proč by neměla být opatřena sekundární zábranou.“

Kongres v roce 2018 nařídil, aby byly do některých nově vyrobených osobních letadel instalovány sekundární zábrany. V roce 2021 Bidenova administrativa uvedla tento požadavek jako jednu ze svých priorit při tvorbě nových leteckých předpisů.

V létě loňského roku, kdy agentura spolupracovala s výrobci letadel, odbory a dalšími subjekty na shromažďování doporučení, požádala o připomínky k návrhu konečného předpisu, který by nové zábrany zavedl jako povinnost.

Ochrana před agresivními cestujícími

Prezident Mezinárodní asociace pilotů leteckých linek Jason Ambrosi, která zastupuje více než 74 000 pilotů u aerolinek včetně United Airlines a Delta Air Lines, uvedl, že větší bezpečnost pomůže pilotům soustředit se na jejich práci, kterou je řízení letadel.

„Dlouhodobě jsme velkými zastánci těchto sekundárních zábran, které jsou osvědčenými účinnými fyzickými zábranami, jež pomáhají bránit nebezpečným osobám, které chtějí způsobit škodu, v přístupu do pilotní kabiny, když se dveře otevřou během letu,“ řekl Ambrosi.

Potřebu dodatečné zábrany zdůraznil nárůst počtu incidentů s neukázněnými cestujícími v posledních letech, včetně případů, kdy se cestující pokoušeli dostat do pilotní kabiny. Média v této souvislosti zmiňují únorový incident na letu společnosti American Airlines z Jacksonvillu do Washingtonu, kdy jedna z cestujících vyvolala potyčku, protože v první třídě nedostala nápoje zdarma, na které měla nárok.