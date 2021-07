Jeff Bezos ani Richard Branson nejsou astronauti. Minimálně podle nové definice USA

USA se rozhodly zpřísnit definici slova „astronaut“. Nová pravidla Federal Aviation Administration (FAA) říkají, že pokud se takto chcete oficiálně nazývat, musíte mj. být součástí posádky a přispívat k bezpečnosti letu.

Jedná se o vůbec první změny od zahájení programu Commercial Astronaut Wings, k němuž došlo v roce 2004. A shodou okolností byly oznámeny ve stejný den, kdy Jeff Bezos vyrazil na okraj vesmíru.

Nyní je tedy zapotřebí dosáhnout výšky alespoň 80 kilometrů (což splnil výše jmenovaný Bezos i jeho rival Richard Branson) a současně „během letu předvést aktivity, které byly nezbytné pro veřejnou bezpečnost nebo přispěly k bezpečnosti letu s lidskou posádkou do vesmíru“.

Připomeňte si, jak letěl na hranici vesmíru Richard Branson a Jeff Bezos:

O tom, jaké přesně aktivity do této kategorie spadají, ovšem rozhodují úředníci FFA. To znamená, že každý případ bude posuzován individuálně.

Ti, kteří touží po „komerčních křídlech“, navíc musí být nominováni. Podle dostupných informací se však počítá rovněž s udělováním čestných ocenění na základě zásluh.

Pro úplnost dodejme, že v USA existují další dvě možnosti jak získat křídla astronauta: prostřednictvím armády nebo NASA. Vůbec poprvé je počátkem 60. let minulého století obdrželi Alan Shepard Jr a Virgil Grissom a to za svou účast v projektu Mercury Seven.