Jeff Bezos poletí do vesmíru dřív než Elon Musk. Bude prvním turistou ve vlastním Blue Originu

Blue Origin se chystá na první let své kapsle New Shepard na hranici vesmíru. Start je plánovaný na 20. července, poletí i majitel firmy a zakladatel Amazonu v jedné osobě Jeff Bezos.

Blue Origin se snaží odkazovat na počátky americké kosmonautiky. Její kapsle svým názvem odkazuje na Alana Sheparda, který 5. května 1961 uskutečnil první americký balistický skok. Firma už pracuje na plnohodnotné vesmírné raketě New Glenn, která zase odkazuje na prvního Američana na oběžné dráze Johna Glenna.

První let New Shepardu s lidmi se na výročí letu Sheparda nestihl, a tak si Blue Origin vybral výročí přistání na Měsíci.

Na palubě bude při prvním letu mimo jiné vítěz aukce, která běží od 5. května a za pár dní bude finišovat. Poletí ale také samotný Jeff Bezos a jeho bratr Mark. Bezos to potvrdil na Instagramu.

„Od svých pěti let jsem snil o cestování do vesmíru,“ uvedl 57letý miliardář v příspěvku na Instagramu. Bezos věří, že pohled na Zemi z vesmíru člověka změní. „Změní to váš vztah k této planetě, k lidstvu.“

New Shepard má dvě části. První je menší raketa s jedním motorem BE-3 na kapalný kyslík a vodík. Na vrcholu rakety je kapsle, do které se vejde až šest lidí.

Tři minuty ve stavu beztíže

První let New Shepardu proběhl v dubnu 2015. Od té doby se uskutečnilo 15 letů. Všechny byly úspěšné, jen při prvním letu se nepovedlo přistání rakety.

Raketa vynese kapsli do požadované výšky, poté se vrátí zpět a provede motorické přistání. Kapsle pokračuje v letu a po dosažení výšky přes 100 km (rekord je 107 km) se začne vracet zpět. Přistává nedaleko místa startu pomoci padáků.

Posádka uvidí Zemi z hranice vesmíru a na tři minuty zažije stav beztíže. O dokonalý výhled se postarají okna o rozměrech 70 x 110 centimetrů. Celý let trvá asi 11 minut.