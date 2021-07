Jeff Bezos se chystá letět na hranici vesmíru. Nenechte si ujít živý přenos

Jak jsme vás již informovali, Blue Origin plánuje na 20. července první let své suborbitální rakety New Shepard k hranici vesmíru. Na palubě se bude nacházet zakladatel jmenované společnosti Jeff Bezos, jeho bratr Mark, bývalá americká pilotka Wally Funk a student Oliver Daemen.

Z dostupných informací plyne, že New Shepard překoná výšku 100 kilometrů a kabina s posádkou se poté pomocí padáků snese zpět na Zemi. Pohonný modul zkusí přistát motoricky.

Bezos podle svých vlastních slov snil o cestování do vesmíru již od svých pěti let. Nyní se tedy konečně dočká. Připomeňme, že před cca týdnem tentýž výlet podnikl jeho rival Richard Branson a to v kosmoplánu SpaceShipTwo.

Start je předběžně naplánován na 15:00 našeho času. Živý přenos s českým komentářem Dušana Majera by měl začít o 15 minut dřív, tedy ve 14:45.

Foto: NASA Kennedy, CC BY-NC-ND 2.0