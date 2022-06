Jeff Bezos zrušil plány na přeměnu námořní lodi na zařízení pro zachytávání prvních stupňů raket

Jeff Bezos zrušil plány na přeměnu námořní lodi – kterou pojmenoval po své matce Jacklyn – na zařízení pro zachytávání prvních stupňů nosných raket New Glenn. Upozornil na to server CNN Business.

CEO Blue Origin tuto loď koupil již v roce 2018 a své plány na její využití s velkou slávou oznámil o dva roky později.

„První stupeň New Glenn se po každém letu vrátí domů na Jacklyn," napsal tehdy na Instagram „Nebylo možné zvolit vhodnější jméno – máma nám vždy dala to nejlepší místo a nejlepší srdce pro návrat domů.“

Bohužel se však zdá, že některé dárky jsou prostě příliš drahé a to dokonce i když jsou určeny pro vaše nejbližší. Blue Origin se totiž nyní tento projekt rozhodla vzdát kvůli nedostatku financí.

Mluvčí výše jmenované společnosti Linda Mills CNN řekla, že v současnosti hledají „nákladově efektivnější“ prostředky pro opakované použití raket a „stále posuzují možnosti“.

Zatím to každopádně vypadá, že Bezos a spol. chtějí New Glenn vyslat na orbitu do konce letošního roku. Pokud tedy tento záměr ještě nepřehodnotí, měli by přijít s novým řešením co nejrychleji.

