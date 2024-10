Jihokorejská Hanwha vyvíjí první robotický obojživelný raketomet na světě

Jižní Korea intenzivně a vzhledem k mezinárodní situaci prozíravě pracuje na celé řadě vlastních vojenských technologií. V některých případech jde o revoluční, na bojištích doposud nevídané zbraňové systémy. Jedním z nich je i pozoruhodný robotický salvový raketomet v obojživelné úpravě Unmanned Amphibious Multi-Rocket Launcher.

Vyvíjí ho jihokorejský lídr v oblasti leteckých a vesmírných technologií společnost Hanwha Aerospace. Veřejnosti ho představili na nedávné mezinárodní výstavě vojenských technologií KADEX 2024 (Korea Army International Defense Industry Exhibition), která se odehrála ve dnech 2. až 6. října v prostoru velkého komplexu velitelství korejských ozbrojených sil Gyeryongdae.

Významná palebná síla při relativně nízké hmotnosti

Systém Unmanned Amphibious Multi-Rocket Launcher představuje významný pokrok v obojživelných operacích, které jsou často velmi rizikové. Nabízí významnou palebnou sílu a vylepšení operačních možností jednotek v obojživelných podmínkách. Jednou výhod pozoruhodného raketometu je jeho relativně nízká hmotnost. Váží „pouhých“ 17 tun, zhruba stejně jako například lehký salvový raketomet M142 HIMARS.

Díky tomu ho bez větších potíží uvezou transportní a výsadkové lodě, jako například vrtulníková výsadková loď (amphibious assault ship). To je zárukou využití v rozmanitých misích. Nový raketomet by podle dostupných informací měl mít možnost využívat kontejnery s raketami raketometu K239 Chunmoo, který jihokorejská armáda používá od roku 2014. To mu dává k dispozici široký arzenál raket.

Hanwha zdůrazňuje značný přínos robotického systému, spočívající právě v absenci lidské posádky. Raketomety bývají velmi prioritním cílem protivníka. Při jejich zásahu navíc může dojít ke spektakulární a ničivé explozi. Robotická povaha raketometu, který je obsluhován vzdáleným operátorem, podstatně zvyšuje šance lidského personálu na přežití.

Robotický raketomet má také zabudovaný pokročilý stabilizační systém. Tvůrci totiž počítají s tím, že Unmanned Amphibious Multi-Rocket Launcher bude odpalovat rakety i z palub lodí, které ho převážejí. Umožnit by to měla technologie, která kompenzuje pohyb lodi na mořské hladině, včetně působení vln. Tím je zajištěna vysoká přesnost vystřelených raket.