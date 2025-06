Jihokorejské metro nasadí vozy s pneumatikami. Jsou tiché a podzemka díky nim zdolá i prudší stoupání

V jihokorejském Pusanu se rýsuje fascinující projekt. Do města dorazila první souprava pro novou trať metra Yongsan, která přináší několik technických lahůdek. Není to jen další přírůstek do sítě MHD, ale také ukázka moderních technologií, kde hlavní roli hrají pneumatiky a chytrá automatizace. Tato trať bude po svém dokončení teprve druhou automatizovanou dráhou v Jižní Koreji.

Proč metro na pneumatikách? Není to žádný výstřelek. Tato technologie, kterou proslavilo například metro v Paříži nebo Montrealu, má své výhody. Gumová kola mají lepší přilnavost, což vozům umožňuje svižnější akceleraci a zvládání prudších stoupání. Jízda je navíc citelně tišší, což ocení nejen cestující, ale především obyvatelé hustě zastavěných oblastí, kudy trať povede na vyvýšeném tělese.



Na gumových kolech po jedné koleji

Žádné řešení samozřejmě není dokonalé, a i metro na pneumatikách má své nevýhody, které plynou z vyššího valivého odporu. Ten má za následek především vyšší spotřebu energie. S třením souvisí i další problém, a to nadměrné generování tepla, které může v hustě frekventovaných tunelech vyžadovat dodatečnou ventilaci.



Metro na pneumatikách

Samotné pneumatiky se navíc opotřebovávají a musí se měnit častěji než ocelová kola, což spolu s jejich vyšší cenou zvyšuje náklady na údržbu a provoz. V neposlední řadě se z opotřebených pneumatik uvolňují prachové částice, které znečišťují okolí.

Technickou zajímavostí linky Yongsan je její jednokolejné provedení, první tohoto typu v zemi. Celý systém je navržen pro plně automatický provoz bez obsluhy od rozjezdu až po zastavení ve stanici, přičemž je optimalizovaný právě pro specifika jednokolejné dráhy s výhybnami ve stanicích.

Moderní soupravy

Použitá technologie nese označení K-AGT (Korean Automated Guideway Transit) a jedná se o systém vyvinutý společně Korejským železničním výzkumným institutem a výrobcem Woojin. Automatizované metro už má Pusan na lince 4, ale Yongsan bude první jednokolejnou linkou tohoto typu v Jižní Koreji.



Interiér soupravy

Firma Woojin Industrial Systems si dala záležet na bezpečnosti. Dvouvozové soupravy jsou vybaveny zařízením pro pohlcování energie při nárazu, nechybí detekce defektu pneumatiky a inspekční systém, který pomocí bezdrátové sítě LTE-R (Long-Term Evolution – Railway) průběžně sbírá data pro preventivní údržbu.

Zcela novým prvkem je brzdový systém umožňující nezávislé řízení brzd na jednotlivých podvozcích. To znamená, že i při poruše na jedné části brzd zůstává celý vlak bezpečně ovladatelný a může spolehlivě pokračovat v jízdě. Soupravy mají také regenerativní brzdění.

Ve znamení komfortu a soukromí

Myslelo se samozřejmě na pohodlí a soukromí cestujících i obyvatel. Okna se automaticky ztmaví, když vlak projíždí hustě obydlenou oblastí, aby chránila soukromí. Uvnitř pak cestující najdou praktické drobnosti, jako jsou bezdrátové nabíječky na mobilní telefony, klimatizace nebo rozšířené uličky a sedadla. To jsou detaily, které dělají z obyčejné cesty příjemnější zážitek.

Trať měří 11,43 kilometru a propojí sedm stanic mezi terminálem Nopo na lince 1 a Bukjeongem v Yongsanu. Jde o investici ve výši 791 miliard wonů (cca 12 miliard korun), která má do rychle rostoucí aglomerace přinést rychlou, tichou a ekologickou dopravu.

Celý projekt, jehož výstavba započala v roce 2018, je hotov z 89 %. Zbývajících osm souprav má výrobce dodat do srpna a slavnostní spuštění provozu je naplánováno na rok 2026. Budeme tak moci sledovat, jak se v praxi osvědčí tento odvážný krok v městské hromadné dopravě, který elegantně kombinuje efektivitu, bezpečnost a ohleduplnost k okolí.