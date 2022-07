Jihokorejský stíhací „Jestřáb“ KAI KF-21 Boramae poprvé vzlétl

KAI KF-21 Boramae (česky „Jestřáb“) je víceúčelový stíhací letoun 4,5 generace, který vyvíjí jihokorejská společnost Korea Aerospace Industries (KAI) s účastí Indonésie a s podporou americké společnosti Lockheed Martin.

Jde o rozsáhlý projekt, který koordinuje jihokorejská státní Správa vojenských nákupů DAPA (Defense Acquisition Program Administration) a do něhož je zapojeno asi 700 jihokorejských firem.

Stroj, původně vyvíjený pod názvem KAI KF-X (Korean Fighter eXperimental), by měl podstatně zlepšit možnosti jihokorejského (a také indonéského) letectva. Jeho hlavním úkolem bude v případě potřeby vybojovat vzdušnou nadvládu v oblastech bojů, a to i proti pokročilým bojovým letounům, jako jsou čínské stroje J-20 a J-31.

Jihokorejský KAI KF-21je dvoumotorový proudový nadzvukový letoun s doletem 2900 km, přičemž je vyvíjený jak ve dvoumístné tak i jednomístné verzi.

První úspěšný let

Jihokorejská média, jako například The Korea Times, nedávno ohlásila, že tento pozoruhodný bojový letoun, který spojuje jihokorejské a americké technologie, se podle všeho brzy vznese na svůj první let. Nakonec k tomu došlo v úterý 19. července.

Jak uvedl Kim Nam-shin z vedení divize programu KF-X, tyto letové testy by měly probíhat asi 3 dny. V současnosti by mělo být hotovo šest prototypů „Jestřába“, které jsou schopné letu.

Program KF-X by měl zajistit produkci 120 pokročilých letounů, které by měly během příštích let nahradit stárnoucí americké letouny v jihokorejských službách F-4D/E Phantom II a F-5E/F Tiger II, a létat po boku modernějších F-15K Slam Eagle a úplně nových F-35A Lightning II.

Představitelé Jižní Koreje a Indonésie podepsali v roce 2010 smlouvu, podle které se Indonésii podílí na financování programu KF-X 20 procenty, z celkové výše nákladů na vývoj letounu 6,76 miliard dolarů. V současné době tedy činí slíbený příspěvek Indonésie 1,55 miliard dolarů. Měli by za ně dostat 50 letounů KAI KF-21 pro indonéské letectvo a také některé z použitých technologií.

Titulní foto: KF-21A, CC BY-SA 4.0