Jižní Korea chce řidičské schopnosti seniorů testovat pomocí virtuální reality

V řadě zemí světa je běžné, že senioři při dosažení určitého věku musí absolvovat zdravotní prohlídky, zda jsou nadále schopni řídit motorová vozidla. Určitá forma prověřování existuje i v Jižní Koreji, tamní úřady se ale chystají pravidla ještě přitvrdit. Od roku 2025 chtějí pro seniory zavést podmíněné řidičské průkazy, které budou moci nejstarší obyvatelé získat jen absolvováním testů ve virtuální realitě.

Podle jihokorejské tiskové agentury Yonhap s nápadem přišla Korejská národní policejní agentura (KNPA), která upozornila, že podle statistik mají lidé nad 65 let téměř dvakrát větší nehodovost než mladí dospělí kolem 30 let jejich života.

Policisté proto teď budou zjišťovat, zda by virtuální realita mohla být použita pro prověřování řidičských schopností seniorů a pokud se metoda osvědčí, bude celostátně zavedena za tři roky. Agentura pro projekt vyčlenila 3,6 miliardy jihokorejských wonů (cca 67 milionů korun).

Jak upozornil The Next Web, plán zřejmě vychází z loňské studie Soulské státní univerzity zveřejněné v odborném magazínu Journal of Advanced Transportation, která se věnuje právě vyhodnocování řidičských schopností starších lidí pomocí technologií pro virtuální realitu.

Senioři museli úspěšně absolvovat VR řidičský simulátor, kde bylo k dispozici několik experimentálních scénářů, například jízda ve tmě nebo na dálnici, zahrnuty byly i nečekané incidenty jako skok srnky do silnice a podobně.

Různé dopravní scénáře, kterým byli senioři ve VR vystaveni

Podle autorů studie bylo pomocí virtuální reality možné získat exaktní data o chování seniorů za volantem, takové, které klasické zdravotní prohlídky neposkytnou.

Ve virtuálních scénářích se totiž senioři dostali do přesné dopravní situace a pozorovatelé měli možnost hodnotit, jak reagují na různé podněty, s jakými mají největší problém apod. Prověřovány byla nejen paměť, ale i kognitivní schopnosti lidí, podobně už se na několika klinikách testují mozkové funkce pacientů s demencí.