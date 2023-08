Jižní Korea testuje raketomet Homar-K. Co se hodí proti Kimovi, bude užitečné i pro Polsko

Jihokorejská armáda má k dispozici větší počet salvových raketometů K239 Chunmoo (označovaných též jako K-MLRS). Vývoj tohoto systému byl zahájen v roce 2009. Motivací jihokorejského ministerstva obrany bylo nahradit starší americké raketomety M270 MLRS a jihokorejské K136 Kooryong.

Armáda má tyto raketomety k dispozici od roku 2014. Jihokorejská vojenská doktrína počítá s tím, že v případě konfliktu salvové raketomety sehrají důležitou roli při likvidaci severokorejského dělostřelectva, soustředění vojenských jednotek, vozidel, opevnění a dalších relevantních pozemních cílů.

Systém K239 Chunmoo je vlastně podobný americkému raketometu M270 MLRS. Zásadní rozdíl je v tom, že není instalovaný na pásovém podvozku, nýbrž na osmikolové platformě s pancéřovanou kabinou. Stejný podvozek využívá i podpůrné vozidlo K239T Ammunition Support Vehicle (ASV), které převáží munici.

Raketomet má tříčlennou posádku. K palbě může využívat různý počet různě velkých raket s rozmanitým dosahem, od salv raket krátkého doletu až po dvojice taktických balistických střel.

Homar-K dostal zelenou pro dodávky do Polska

Zhruba před rokem projevilo o jihokorejský raketomet zájem Polsko. Původně se zajímali o 500 amerických raketometů M142 HIMARS, ale jejich pořízení by při tomto počtu trvalo příliš dlouhou dobu. Proto objednali méně HIMARSů a k nim 288 raketometů Homar-K, což je varianta K239 Chunmoo ušitá Polsku na míru.

Homar-K využívá polskou platformu Jelcz P882 8x8. Významná je integrace polského systému TOPAZ Combat Management System. V Polsku se budou licenčně vyrábět řízené rakety pro Homar-K ráže 239 mm s doletem 80 km.

Raketomet bude mít k dispozici i taktické balistické rakety CTM290 (Chunmoo Tactical Missile), ráže 600 mm, jejichž dolet je 290 km. Jsou obdobou amerických raket ATACMS, o které zatím marně usiluje Ukrajina. Homar-K pojme na jedno nabití dvanáct 239 mm raket nebo dvě rakety CTM290.

V jihokorejském výcvikovém prostoru Changwon nedávno proběhly testy mobility a výdrže polské verze raketometu Homar-K. Testy byly úspěšné a Homar-K dostal zelenou pro dodávky do Polska. Výrobce raketometu, společnost Hanwha Aerospace, by měl podle smlouvy do konce roku 2023 dodat polské 18. mechanizované divizi první eskadronu, tj. baterii raketometů K239 Chunmoo.