JWST dostane společnost. NASA k němu vyšle malý cubesat

Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) se v dohledné době dočká společnosti. NASA k němu totiž hodlá vyslat cubesat o velikosti toustovače.

Za touto misí s poněkud složitým názvem „Monitoring Activity from Nearby sTars with uv Imaging and Spectroscopy“ (zkráceně „MANTIS“) stojí odborníci z University of Colorado Boulder. Její realizace podle dostupných informací přijde na 8,5 milionu dolarů.

Dotyčný cubesat – jehož start by měl proběhnout někdy v roce 2026 – bude provádět pozorování vesmíru v plném rozsahu ultrafialového světla, včetně extrémního UV (EUV) světla.

To mu umožní studovat hvězdy planoucí desítky světelných let daleko od Země, což skvěle doplní výzkum exoplanet prováděný JWST.

„Navrhli jsme MANTIS jako druh ultrafialového pomocníka, který bude následovat JWST a bude se dívat kamkoli on se podívá, čímž zaplní tento důležitý kus kontextu o hvězdných prostředích, v nichž tyto planety žijí,“ uvedl Kevin France z výše jmenované univerzity.

„V případě mnoha hvězd to bude poprvé, kdy uvidíme, jak vypadají v extrémním ultrafialovém světle,“ doplnil nadšeně David Wilson, který vede vědecký tým mise.