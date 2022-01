K čemu je dobrá manuální regenerace filtru pevných částic a proč ji potřebujete i ve svém autě

Věděli jste, že u vybraných užitkových vozů VW si můžete připlatit za manuální spouštění regenerace filtru pevných částic? Co přesně to znamená, k čemu je to dobré a jak se to používá, vysvětluje celebrita automobilové žurnalistiky Martin Vaculík.

Položku manuální spouštění regenerace filtru pevných částic najdeme v ceníku Volkswagenu Užitkové vozy za 14 300 Kč. Technický specialista Světa motorů Martin Vaculík přiznává, že byť tu tato možnost je, řada lidí ji stále ignoruje a při konfiguraci svého užitkového vozu nezaškrtává. Přitom by manuální spouštění vřele doporučil.