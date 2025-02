K Měsíci v noci zamíří mise PRIME-1. Po vzoru oblíbeného seriálu For All Mankind se pokusí najít vodu v kráteru Shackleton

Pokud půjde vše podle plánu, ve čtvrtek zhruba hodinku po půlnoci se z floridského kosmodromu odlepí další falkon. Tentokrát ovšem na palubě neponese novou várku starlinků, ale něco mnohem zajímavějšího: Lunární přistávací modul Nova-C (Athena), který má na Měsíci objevit vodu.

Athena zamíří ke kráteru Shackleton poblíž jižního pólu. Zatímco jeho svahy téměř nepřetržité ozařují sluneční paprsky, nitro se utápí v šeru a funguje jako dokonalý mrazák, který tu mohl uchovat některé zajímavé suroviny.

Když okolo Měsíce koncem 90. let kroužila sonda Lunar Prospector, její přístroje v temných hlubinách skutečně naměřily zvýšenou koncentraci vodíku, a tak planetární geologové celé roky doufají, že jestli je tam někde voda v pevném skupenství, Shackleton je ideální adept.

Mise PRIME-1 má za úkol najít vodu

V oceňované sci-fi sérii For All Mankind, která popisuje alternativní historii kosmického soupeření mezi USA a SSSR, objevili vodu v kráteru už zkraje 70. let astronauti Edward Baldwin a Danielle Poole. Ve skutečném světě si ale na odpověď budeme muset ještě chvíli počkat.



Přistávací lunární modul kategorie NOVA-C Athena s misí PRIME-1

Pokusí se o to právě Athena, jejíž hlavní náplní je mise PRIME-1 (Polar Resources Ice Mining Experiment-1). Jak už napovídá název, vodu se pokusí najít pomocí prvního hlubšího vrtu na Měsíci.

TRIDENT vyvrtá metr hlubokou díru

Na palubě Atheny se nachází malý elektrický vrták TRIDENT (The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrain), který provede vrt zhruba do hloubky jednoho metru a vzorky poté prozkoumá přímo na místě.

Pokud by se v oblasti Shackletonu skutečně nacházel led – ať už na jeho stinných svazích, či v širším okolí pod štítem měsíčního regolitu –, mohl by jednou stejně jako v sérii For All Mankind posloužit k výrobě vodíkového paliva a okysličovadla pro další spanilé lety k Marsu i potřebám budoucích základen na Měsíci.



Vrtací souprava TRIDENT

Díky šestinové gravitaci oproti Zemi by to totiž bylo mnohem ekonomičtější – raketové tankery by při opuštění Měsíce potřebovaly zlomek energie oproti tomu, kdyby startovaly ze Země.

Mise PRIME-1 je proto naprosto esenciální pro dlouhodobé – generační – cíle programu Artemis. Sice si jej spojujeme hlavně s návratem člověka na Měsíc, ale NASA, ESA a hromada dalších agentur a soukromých společností neutrácejí miliardy dolarů jen pro pár nových fotografií ve 4K, na kterých astronauti z mise Artemis 3 a po více než padesáti letech opět zapíchnou vlajku do tamního prachu. To by byla sakra drahá selfíčka.