K Zemi míří asteroid velikosti paneláku. Pravděpodobnost je sice malá, ale za sedm let do nás možná narazí

Krátce po Vánocích 27. prosince 2024 zaznamenal systém ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) ve vzdálenosti 829 000 kilometrů od Země nový asteroid. Těleso s označením 2024 YR4 má průměr přibližně 55 metrů (respektive odhady se pohybují mezi 40 až 100 metry; 55 metrů je hodnota NASA) a podle předběžných výpočtů existuje 1,2% šance, že by 22. prosince 2032 mohlo zasáhnout naši planetu.

Pravděpodobnost srážky je 1:83, což znamená, že existuje 98,8% šance, že asteroid Zemi mine. Na Turínské stupnici nebezpečnosti asteroidů, která měří riziko dopadu vesmírných těles na Zemi, dosáhl třetího stupně z desetibodové škály, což znamená, že „vyžaduje pozornost astronomů“. Většina odborníků však předpokládá, že další pozorování povedou k přeřazení asteroidu do kategorie 0, tedy „žádné nebezpečí“.

500 hirošimských atomových bomb

Přestože asteroid není dost velký na to, aby představoval globální hrozbu, při případném dopadu by uvolnil značné množství energie – asi 8 megatun, což je více než 500× víc než energie atomové bomby svržené na Hirošimu. Síla výbuchu by byla srovnatelná s tunguzskou explozí z roku 1908.

Případný dopad může mít různé scénáře, které závisejí na složení asteroidu. Pokud by se jednalo o volnější shluk hornin, došlo by k explozi vysoko v atmosféře, takzvanému „air burstu“. Ten by vyvolal silnou tlakovou vlnu a extrémní žár, podobně jako při tunguzské události v roce 1908 na Sibiři, kdy bylo spáleno a vyvráceno více než 80 milionů stromů na ploše přes 2000 kilometrů čtverečních.

V případě, že by šlo o pevný kus horniny nebo kovu, mohl by vytvořit kráter o průměru až jeden kilometr, podobně jako slavný Barringerův kráter v Arizoně, který vznikl před asi 50 000 lety. V okruhu přibližně 50 kilometrů by došlo k rozsáhlému poškození krajiny.

Evropa může zůstat v klidu

Do února 2025 se asteroid vzdálí natolik, že bude příliš slabý na to, aby ho bylo možné pozorovat teleskopy. Vědci budou mít příležitost asteroid lépe prozkoumat v roce 2028, kdy se k naší planetě přiblíží na vzdálenost menší než 8 milionů kilometrů. Během tohoto průletu chtějí zjistit jeho přesnou velikost a složení, což pomůže lépe odhadnout potenciální škody při případném dopadu.

Vypočítaná oběžná dráha asteroidu 2024 YR4

Podle Davida Rankina z projektu Catalina Sky Survey by případný dopad mohl nastat v oblasti od Tichého oceánu přes Jižní Ameriku, Atlantický oceán, střední Afriku až po severní Indii. Zdůrazňuje však, že dráha asteroidu je stále příliš nejistá na to, aby se dalo s jistotou říci, zda ke srážce skutečně dojde. Současné odhady budou průběžně zpřesňovány na základě nových pozorování a výpočtů.

Bude se lidstvo bránit?

Ani v nejhorším představitelném případě, který je podle současných dat poměrně nepravděpodobný, nejsme zcela bezbranní. V roce 2022 sonda DART NASA úspěšně zasáhla asteroid a prokázala, že je možné vesmírné těleso odklonit z jeho dráhy. Je možné, že za sedm let bude lidstvo schopné nasadit tuto technologii i proti 2024 YR4.

Není to poprvé, co asteroid vyvolal podobné obavy. Například asteroid Apophis byl po svém objevu v roce 2004 hodnocen dokonce čtvrtým stupněm Turínské stupnice, protože podle prvních výpočtů existovala v roce 2029 1,6% pravděpodobnost srážky. Další pozorování však vyloučila možnost kolize nejen v roce 2029, ale i v letech 2036 a 2068.

Odborníci předpokládají, že podobný scénář se odehraje i v případě asteroidu 2024 YR4. Aktuální riziko srážky je sice z astronomického hlediska poměrně vysoké, ale situace se pravděpodobně změní s dalšími pozorováními. Situaci budeme nadále sledovat a na VTM míníme informovat o všem podstatném.

Zdroje: Space.com, EarthSky, ILF Science, Gizmodo.