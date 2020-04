K Zemi se blíží obrovský asteroid. 29. dubna čekejte s dalekohledy

K naší planetě se blíží rozměrný asteroid 1998 OR2. Podle astronomů by měl Zemi minout v bezpečné vzdálenosti, takže se určitě nemusíme obávat žádného armageddonu. Díky svým rozměrům a vzdálenosti však bude pozorovatelný i malými amatérskými dalekohledy, informuje Space.com.

Objekt, objevený 24. července 1998, měří více než dva kilometry (přesněji řečeno „mezi 1,8 a 4,1 km“). Takto velký asteroid se s naší planetou srazí v průměru jednou za 2,6 milionů let. V případě srážky by došlo k uvolnění energie odpovídající půl milionu megatunám TNT a vzniklý kráter by měl v průměru asi 28 kilometrů.

Co můžeme čekat od 1998 OR2

1998 OR2 je evidován jako „potenciálně nebezpečný objekt blízký Zemi“. V dohledné době však kolize s ním rozhodně nehrozí – nejblíže se ocitne 29. dubna v 11:56 SELČ, kdy bude vzdálen 6,2 milionů kilometrů. Na vesmírné poměry je to ale relativně blízko – pro srovnání: vzdálenost Měsíce od Země je 384 400 km a průměrná vzdálenost Země od Slunce je necelých 150 milionů kilometrů.

Šestnáctinásobek vzdálenosti Země-Měsíc lze obecně považovat za bezpečný odstup. Oběžná dráha asteroidu je na základě dosavadních pozorování spočítána s přesností ±105 kilometrů. 1998 OR2 se pohybuje naší soustavou rychlostí 31 000 km/h.

Objekt je v současnosti pozorovatelný velkými astronomickými teleskopy – jeho aktuální snímky už asi měsíc průběžně publikuje například italský Virtual Telescope Project. Během svého přiblížení může dosáhnout hvězdné velikosti (zdánlivé magnitudy) až 10, což znamená, že bude pozorovatelný i menšími amatérskými dalekohledy.

Co o asteroidu víme

1998 OR2 je asteroid na excentrické oběžné dráze, klasifikovaný jako objekt blízký Zemi a potenciálně nebezpečný asteroid skupiny Amor (tzn. že v současné době nepřekračuje orbitu Země) s průměrem 2–4 kilometrů.



Oběžná dráha asteroidu 1998 OR2

Kolem Slunce oběhne jednou za 3 roky a 8 měsíců, přičemž jeho trajektorie je podrobně zmapována až do roku 2197. V nejbližším bodě je od Slunce vzdálen 1,0 astronomické jednotky (=vzdálenost Země od Slunce), v nejvzdálenějším pak 3,7 AU. Další blízké setkání s tímto objektem proběhne 16. dubna 2079, kdy má být od naší planety vzdálen jen 0,0111 AU, tedy asi 1,6 milionů kilometrů.

Letos nás čeká ještě několik „blízkých setkání“ s různými asteroidy – nejblíže proletí 2. listopadu objekt označovaný jako 2018 VP1. K Zemi se přiblíží na vzdálenost pouhých 6000 kilometrů a odborníci mu dávají 0,4% šanci, že se s naší planetou střetne. S ohledem na jeho malé rozměry by však srážka neznamenala žádné vážnější škody.